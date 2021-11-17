***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Kar Dağıtım SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 18.10.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.11.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni A ve B grubu paylar için yürürlükteki mevcut stopaj oranları, C Grubu paylar için çifte vergiyi önleme anlaşmasındaki oran kullanılmıştır.Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi B grubu paylar Türkiye'de mukim tam vergi mükellefi şirketler olduğu için stopaj oranı yüzde 0 (sıfır) olarak kullanılmıştır, C Grubu paylar için çifte vergiyi önleme anlaşmasındaki oran kullanılmıştır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, FROTO, TRAOTOSN91H6 Peşin 3,7700000 377 15 3,2045000 320,45B Grubu, İşlem Görmüyor, TREFRTO00011 Peşin 3,7700000 377 0 3,7700000 377C Grubu, İşlem Görmüyor, TREFRTO00029 Peşin 3,7700000 377 5 3,5815000 358,15Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 19.11.2021 19.11.2021 23.11.2021 22.11.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, FROTO, TRAOTOSN91H6 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREFRTO00011 0 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TREFRTO00029 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin, 17 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 14:00'de, "Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:a. Ortaklara 1.322.930.700,00 TL tutarında nakden temettü dağıtılmasına, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlar doğrultusunda dağıtıma konu 1.322.930.700,00 TL'nin olağanüstü yedeklerden karşılanmasına, ayrılacak 132.293.070,00 TL ikinci tertip yasal yedeğin olağanüstü yedeklerden karşılanmasına, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca nakden dağıtılacak 1.322.930.700,00 TL'nin olağanüstü yedeklerden karşılanmasına, ayrılacak 132.293.070,00 TL ikinci tertip yasal yedeğin olağanüstü yedeklerden karşılanmasınab. Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 1.322.930.700,00 TL temettünün 1 TL nominal değerli pay için brüt 377,00 Kr (%377,00), net 320,45 Kr (%320,45) olarak ödenmesinec. Temettü dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 19 Kasım 2021 tarihinden itibaren yapılmasına karar verilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978336BIST