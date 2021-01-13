***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.01.2021 18:37
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması ve payların pay gruplarına göre güncellenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 13 Ocak 2021 tarihli kararında Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla değiştirilmesi için ve sermayeyi temsil eden payların pay gruplarına göre güncellenmesi nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınması için başvuru yapılmasına ve bu değişiklikleri içeren ekli yeni metnin, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni_Eski-Yeni Metin_TR.pdf
EK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni_Eski-Yeni Metin_ENG.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901946
BIST