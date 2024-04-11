***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin derecelendirme notlarına ilişkin olarak uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından Şirketimizin uzun vadeli kredi notunu "BB+", görünümünü durağan Standard & Poor's Rating Services (S&P) tarafından ise uzun vadeli kredi notunu "BB-", görünümünü pozitif olarak belirleyen raporlar yayınlanmıştır.Söz konusu kredi derecelendirmelerine ilişkin bilgiler internet sitemizde ayrıca açıklanacaktır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271642BIST