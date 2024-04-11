***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
11.04.2024 12:17
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin derecelendirme notlarına ilişkin olarak uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından Şirketimizin uzun vadeli kredi notunu "BB+", görünümünü durağan Standard & Poor's Rating Services (S&P) tarafından ise uzun vadeli kredi notunu "BB-", görünümünü pozitif olarak belirleyen raporlar yayınlanmıştır.
Söz konusu kredi derecelendirmelerine ilişkin bilgiler internet sitemizde ayrıca açıklanacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271642
BIST
'
12:359.814
En Düşük
|Değişim
|: 0,59%
|| 57,50
|Açılış
|: 9.808
|
|Önceki Kapanış
|: 9.757
|
9.747
En Yüksek
9.849
12:3532,3256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0351
|Açılış
|: 32,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2300
|
32,3373
En Düşük
32,1931
12:3534,6590
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0522
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,9000
|
34,7668
En Düşük
34,5137
12:352.435,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 11,79
|Açılış
|: 2.435,38
|
|Önceki Kapanış
|: 2.423,60
|
2.438,10
En Düşük
2.415,09
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ATSYH
|45,00
|427.843
|% 0,00
|
|BRMEN
|6,05
|698.382
|% 0,00
|
|CMENT
|633,00
|2.175.190
|% 0,00
|
|BRKO
|4,99
|2.278.355
|% 0,00
|
|CASA
|98,00
|2.516.542
|% 0,00
|
|ATSYH
|45,00
|427.843
|% 0,00
|
|BRMEN
|6,05
|698.382
|% 0,00
|
|CMENT
|633,00
|2.175.190
|% 0,00
|
|BRKO
|4,99
|2.278.355
|% 0,00
|
|CASA
|98,00
|2.516.542
|% 0,00
|
|THYAO
|309,25
|4.482.603.426
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,84
|3.210.247.416
|% 0,00
|
|YKBNK
|31,56
|2.209.551.754
|% 0,00
|
|TUPRS
|188,40
|2.021.474.898
|% 0,00
|
|KCHOL
|217,00
|1.840.833.717
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,84
|3.210.247.416
|% 0,00
|
|EKGYO
|10,75
|935.567.931
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,80
|418.195.003
|% 0,00
|
|YKBNK
|31,56
|2.209.551.754
|% 0,00
|
|AKENR
|18,15
|1.083.741.909
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3099
|32,3256
|% 0,11
|
|Euro
|34,6321
|34,6590
|% -0,15
|
|Sterlin
|40,6307
|40,8343
|% -0,04
|
|Frank
|35,6000
|35,7784
|% 0,26
|
|Riyal
|8,6414
|8,6847
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,02
|28,06
|% 0,66
|
|Platin
|974,15
|975,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.035,03
|1.038,52
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,90
|89,90
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.349,76
|2.350,10
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:35
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