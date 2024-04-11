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***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

11.04.2024 12:17
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Şirketimizin derecelendirme notlarına ilişkin olarak uluslararası kredi derecelendirme  kuruluşu Fitch Ratings tarafından Şirketimizin uzun vadeli kredi notunu "BB+", görünümünü durağan  Standard & Poor's Rating Services (S&P) tarafından ise uzun vadeli kredi notunu "BB-", görünümünü pozitif olarak belirleyen raporlar yayınlanmıştır.
 
Söz konusu kredi derecelendirmelerine ilişkin bilgiler internet sitemizde ayrıca açıklanacaktır. 
 
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271642


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