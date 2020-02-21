***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı15 Konferans / 350 toplantı1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819981Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıSunulmuştur.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıBu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıBu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819984Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıBağış ve yardımlara ilişkin üst limit her yıl genel kurulda belirlenmekte olup ayrıca bir politika bulunmamaktadır.Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıBağış ve yardımlara ilişkin üst limitin onaylandığı genel kurul toplantısına ilişkin bildirim: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748092Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıMadde 15Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiGenel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmıştır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıEn büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 41,041.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıKurumsal internet sitemizde Yatırımcılar-Kurumsal Yönetim-Politikalarımız başlığı altında yer almaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/documents/Documents/yatirimci_iliskileri/Kar_Dagitim_Politikasi.pdfYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniKar payı dağıtılmıştır.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıKar payı dağıtılmıştır.Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı15/03/2019 0 % 92 % 0 % 92 Kurumsal internet sitemizde Yatırımcılar-Duyurular-Genel Kurul Duyuruları başlığı altında yer almaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/tr/yatirimcilar/duyurular/genel-kurul-duyurulari - - 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/81998114/11/2019 0 % 92 % 0 % 92 Kurumsal internet sitemizde Yatırımcılar-Duyurular-Genel Kurul Duyuruları başlığı altında yer almaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/tr/yatirimcilar/duyurular/genel-kurul-duyurulari - - 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819981İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal internet sitemizde Yatırımcılar - Kurumsal Yönetim - Komiteler başlığı altında bulunmaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/documents/komite/1-denetim-sorumlu-komite.pdfFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal internet sitemizde Yatırımcılar - Kurumsal Yönetim - Komiteler başlığı altında bulunmaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/documents/komite/2-kurumsal-yonetim-komitesi.pdfFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal yönetim komitesi tarafından görevleri yerine getirilmektedir.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal internet sitemizde Yatırımcılar - Kurumsal Yönetim - Komiteler başlığı altında bulunmaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/documents/komite/3-riskin-erken-saptanmasi-ve-yonetimi.pdfFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal internet sitemizde Yatırımcılar - Kurumsal Yönetim - Komiteler başlığı altında bulunmaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/documents/komite/4-ucret-komitesi.pdf4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıYönetim Kurulu Raporu ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın MesajıKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıKurumsal internet sitemizde Yatırımcılar - Kurumsal Yönetim - Politikalarımız başlığı altında bulunmaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/documents/Documents/yatirimci_iliskileri/Ucret_Politikasi.pdfFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıYönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar-Dipnot 26 (m)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 3 3Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 75 % 25 3 3Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 100 % 33 7 7Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - % 100 % 33 1 1İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiYönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıRisk Yönetimi ve İç DenetimYönetim kurulu başkanının adıAli Y. Koçİcra başkanı / genel müdürün adıHaydar YenigünYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıKurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıKadın üyelerin sayısı ve oranı2 (%14)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıAli Y. Koç İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 24/07/1997 - Hayır (No)Stuart John Rowley İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/05/2019 -Rahmi M. Koç İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 11/02/1961 -Osman Turgay Durak İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 10/04/2002 -Ali İhsan İlkbahar İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 25/03/2014 -İsmail Cenk Çimen İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 25/03/2014 -Joerg M. Alfred Beyer İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/03/2019 -William Richard Periam İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 11/09/2013 -Johan Egbert Schep İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/11/2019 -Dave Johnston İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 11/09/2019 -Haydar Yenigün İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/02/2012 -Lisa Katharine King İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 03/08/2016 -Fatma Füsun Akkal Bozok İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 19/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819981 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Leonard Martin Meany İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 29/03/2016 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819981 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıÇalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı97İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıİç Denetim Müdürü, İK Direktörü, Baş Hukuk Müşaviri, Şirket Etik KoordinatörüŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgilerihttps://www.fordotosan.com.tr/tr/kurumsal/ford-otosan-hakkinda/etik3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıİç düzenlemelerin kamuya açık bağlantısı bulunmamaktadır.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıGerek sendikalı, gerekse sendikasız çalışma arkadaşlarımız çeşitli yöntemlerle yönetime katılmakta, görüşlerini paylaşmaktadır. Her yıl uygulanan Çalışan Bağlılığı Araştırması ile her çalışma arkadaşımızın görüşü anket ve açık uçlu yanıtlar şeklinde anonim olarak alınmaktadır. Yapılan muhtelif iletişim toplantıları ile şirket ile ilgili bilgiler çalışanlar, bayiler ve diğer paydaşlarla paylaşılmakta, hem de bu paydaşların soru ve yorumları alınmaktadır.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüYönetim Kurulu bu işlevin etkin bir şekilde yapıldığını kontrol etmektedir.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiKurumsal internet sitemizde Sürdürülebilirlik - Sürdürülebilirlik Politikaları - İşte Eşitlik Bildirgesi başlığı altında yer almaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/documents/Documents/Surd_Raporlari/Iste-Esitlik-Bildirgesi.pdfPay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiKurumsal internet sitemizde Sürdürülebilirlik - Sürdürülebilirlik Politikaları - Ford Otosan Çalışma İlkeleri başlığı altında yer almaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/documents/Documents/Surd_Raporlari/FO_calisma_ilkeleri_13_06_16(1).pdfİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıKurumsal internet sitemizde Yatırımcılar - Kurumsal Yönetim - Politikalarımız - Etik Politikası başlığı altında yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerKurumsal internet sitemizde Sürdürülebilirlik başlığı altında yer almaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/documents/Documents/Surd_Raporlari/ford-otosan-cevre-ve-enerji-politikasi-TR.pdf https://www.fordotosan.com.tr/tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporlariİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerKurumsal internet sitemizde Sürdürülebilirlik - Sürdürülebilirlik Politikaları - Yolsuzlukla Mücadele Politikası başlığı altında yer almaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/documents/Documents/Surd_Raporlari/FO_YOLSUZLUKLA_MUCADELE_POLITIKASI.PDFİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıKurumsal Yönetim - Yönetim Kurulu, Üst Yönetim, Politikalarımız, Ortaklık Yapısı, Ana Sözleşme, Genel Kurul İç Yönergesi, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Ticaret Sicil Belgeleri Duyurular - Özel Durum Açıklamaları, Genel Kurul Duyuruları, Finansal DuyurularKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm"Kurumsal internet sitemizde Yatırımcılar - Kurumsal Yönetim - Ortaklık Yapısı başlığı altında yer almaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/tr/yatirimcilar/kurumsal-yonetim/ortaklik-yapisi"Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe ve İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıa) Yönetim Kurulu ve Bağımsızlık Beyanıb) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıb) Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığıc) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıc) Yönetim Kurulu ve Faaliyet Esaslarıç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıç) Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Bilgilerd) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıd) Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Bilgilere) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıe) Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Bilgilerf) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıf) Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Bilgilerg) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıg) Sürdürülebilirlik Uygulamaları ve Kurumsal Sosyal Sorumlulukİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı27Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 60Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıEvet (Yes)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuBu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıBu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırBu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıYönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve BağımsızlığıKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750267Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) - Fatma Füsun Akkal Bozok Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) - Leonard Martin Meany Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Leonard Martin Meany Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Ali İhsan İlkbahar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - William Richard Periam Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - İ. Oğuz Toprakoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Fatma Füsun Akkal Bozok Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - İ. Cenk Çimen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - William Richard Periam Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - Fatma Füsun Akkal Bozok Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - İ. Cenk Çimen Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - Stuart John Rowley Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820981BIST