***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıKobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi30/03/2023Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi30/03/2024Not Geçerlilik Başlangıç TarihiAçıklamaŞirketimiz, 30 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde "Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş." ile Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Hizmet Sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren bir (1) yıldır.İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129892BIST