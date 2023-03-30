***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
30.03.2023 18:21
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
30/03/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
30/03/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Açıklama
Şirketimiz, 30 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde "Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş." ile Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Hizmet Sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren bir (1) yıldır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129892
BIST
18:054.896
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -47,11
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.943
|
5.000
En Düşük
4.881
18:0519,1702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0501
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2148
En Düşük
19,1200
18:0520,9747
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,2162
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
21,0108
En Düşük
20,7260
18:051.219,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 10,83
|Açılış
|: 1.219,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.208,68
|
1.220,05
En Düşük
1.203,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|78,65
|9.784.453
|% 10,00
|
|MAKIM
|20,90
|96.908.317
|% 10,00
|
|ELITE
|31,02
|23.433.188
|% 10,00
|
|UZERB
|201,30
|1.813.512
|% 10,00
|
|BVSAN
|73,20
|602.359.594
|% 9,99
|
|DGGYO
|47,70
|313.271.216
|% -10,00
|
|PAMEL
|229,30
|123.824.213
|% -9,97
|
|KRSTL
|8,96
|85.548.378
|% -8,94
|
|LIDFA
|5,60
|118.267.031
|% -7,13
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|ISCTR
|13,52
|3.595.619.975
|% 0,07
|
|ASTOR
|53,60
|2.991.408.025
|% -0,46
|
|THYAO
|121,90
|2.833.548.030
|% -2,17
|
|EREGL
|35,92
|2.695.624.973
|% -1,10
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|ISCTR
|13,52
|3.595.619.975
|% 0,07
|
|SKBNK
|2,34
|473.403.071
|% 6,36
|
|YKBNK
|9,91
|1.996.103.050
|% -1,59
|
|ALBRK
|2,81
|498.472.578
|% 5,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1645
|19,1687
|% 0,25
|
|Euro
|20,9358
|20,9737
|% 1,04
|
|Sterlin
|23,6479
|23,7665
|% 0,64
|
|Frank
|20,8885
|21,0143
|% 0,66
|
|Riyal
|5,0910
|5,1165
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|13,25
|
|Altın Gr.
|1.218
|1.218
|9,24
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.282
|1,00
|
|Tam
|8.200
|8.299
|23,00
|
|Yarım
|4.020
|4.061
|11,00
|
|Çeyrek
|2.010
|2.030
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,78
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|14,61
|14,63
|0,27
|
|B. Petrol
|78,48
|78,48
|0,89
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRSTL
Yüzde -6.81 oranında düşüşle 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 508, 132 adet işlem
-
17:58LIDFA
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 5.66 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 298, 047 adet işlem
-
17:57KRSTL
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 9.10 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 438, 876 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 4, 884 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 47, 296.00 milyon TL de
-
17:55MIPAZ
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 8.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 223, 451 adet işlem