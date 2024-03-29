***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
29.03.2024 18:08
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
31/03/2024
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
31/03/2025
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
21/06/2023
Açıklama
Bugün yaptığımız "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Sözleşmesinin Yenilenmesi" konulu özel durum açıklamamızda "Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi" sehven yanlış yazıldığından bu açıklamamızda düzeltilmiştir.
"Şirketimiz ile Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasındaki Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi 31 Mart 2024 tarihinden geçerli olarak bir yıl süre ile yenilenmiştir."
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264394
BIST