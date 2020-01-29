***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.01.2020 - 22.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin üyesi olduğu metal iş kolundaki işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2019-31.08.2021 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı'nın imzalandığı hususu MESS tarafından Şirketimize bildirilmiştir. Anlaşmada özetleİlk altı ay için saat ücretleri 12 TL/saat'in altında olan çalışanların saat ücretlerine 12 TL/saat'i geçmeyecek şekilde 30 kuruş ücret artışı yapılmış bunun üzerine tüm çalışanlara %17 oranında ücret artışı yapılmıştır. Sözleşmenin ikinci altı ayında %6 (dönem enflasyonu %6'nın üzerinde gerçekleşirse aradaki fark ücret artış oranına eklenecektir), 3. ve 4. altı aylarında TÜFE oranında ücret artışı yapılması kararlaştırılmıştır.İlk yıl için tüm sosyal yardımlar %20 oranında artırılmış, ikinci yıl için artış oranı TÜFE olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815233BIST