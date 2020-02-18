***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.02.2020 23:59
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanlarımız ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819985
BIST
18:05119.574
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -1.217,76
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.145
18:056,0665
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 6,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0680
En Düşük
6,0599
18:056,5496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 6,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5511
En Düşük
6,5397
18:05312,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 5,14
|Açılış
|: 312,53
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
312,69
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|1,99
|333.113.045
|% 19,88
|
|TSPOR
|6,49
|584.817.384
|% 16,10
|
|BOSSA
|12,15
|74.075.903
|% 14,62
|
|ALCTL
|21,64
|99.149.195
|% 12,71
|
|YESIL
|15,29
|56.525.275
|% 11,28
|
|HUBVC
|35,80
|106.361.964
|% -9,55
|
|YKGYO
|3,28
|281.444.084
|% -9,39
|
|RAYSG
|4,28
|9.233.139
|% -8,94
|
|GYHOL
|26,90
|894.054
|% -8,50
|
|SKTAS
|3,35
|11.629.500
|% -8,47
|
|THYAO
|15,03
|1.903.132.522
|% -1,70
|
|GSRAY
|3,54
|1.676.472.592
|% 2,61
|
|ASELS
|29,18
|1.411.804.524
|% 0,83
|
|GUSGR
|2,89
|719.102.307
|% 0,70
|
|ODAS
|2,28
|652.964.737
|% -3,39
|
|GSRAY
|3,54
|1.676.472.592
|% 2,61
|
|ODAS
|2,28
|652.964.737
|% -3,39
|
|EKGYO
|1,63
|454.144.091
|% -1,81
|
|GUSGR
|2,89
|719.102.307
|% 0,70
|
|ISGYO
|1,95
|420.161.037
|% -2,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8594
|7,8989
|% 0,29
|
|Frank
|6,1438
|6,1808
|% 0,10
|
|Riyal
|1,6122
|1,6203
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.601
|1.602
|-1,62
|
|Altın Gr.
|312
|313
|5,18
|
|Cumhuriyet
|2.060
|2.091
|23,00
|
|Tam
|2.049
|2.101
|20,70
|
|Yarım
|991
|1.016
|10,01
|
|Çeyrek
|497
|508
|5,01
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,19
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,54
|-0,01
|
|B. Petrol
|57,67
|57,67
|0,00
|