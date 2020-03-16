***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 16 Mart 2020 tarihli toplantısında, Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmelerine ilişkin 16.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılmak suretiyle, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Yıldırım Ali Koç'un ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sn. Stuart John Rowley'nin getirilmelerine karar verilmiştir.Bu vesileyle Yönetim Kurulu'muz Başkan Sn. Yıldırım Ali Koç, Şeref Başkanı Sn. Mustafa Rahmi Koç, Başkan Yardımcısı Sn. Stuart John Rowley, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Haydar Yenigün, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Başyardımcısı Sn. David Joseph Cuthbert Johnston, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İsmail Cenk Çimen, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali İhsan İlkbahar, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Osman Turgay Durak, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Jörg-Michael Alfred Beyer, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. William Richard Periam, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Lisa Katharine King, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Thomas Peter Ludwig Rückert, ile, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatma Füsun Akkal Bozok ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Leonard Martin Meany'den oluşmaktadır.Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının Ticaret Sicili'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesi karara bağlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829544BIST