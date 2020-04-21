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***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.04.2020 18:12
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***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 21 Nisan 2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır: 
16 Mart 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, C Grubu hissedarlar tarafından aday gösterilerek Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sn. Thomas Peter Ludwig Rückert, 21.04.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmıştır.
Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, C Grubu hissedarlar tarafından aday gösterilen Sn. Johan Egbert Schep toplanacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmıştır. Söz konusu atama toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839609


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