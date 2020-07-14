***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.07.2020 18:17
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Dünya Bankası Grubu bünyesindeki IFC (Uluslararası Finans Kurumu) ile önümüzdeki 4 yıl içinde gerçekleştirilmesi öngörülen araç geliştirme ve üretim tesislerinde verimlilik, kapasite, modernizasyon vb. yatırım harcamalarının finansmanı amacıyla en fazla 150 milyon ABD Dolarına tekabül edecek tutarda Avro cinsinden kredi kullanımı için sözleşme imzalanmıştır. Kredi iki yıl geri ödemesiz altı yıl vadeli olup, anapara ve faiz ödemeleri altı ayda bir yapılacaktır. 15 Eylül 2020 tarihine kadar kullanılması planlanan kredinin banka masrafları hariç endikatif faiz oranı yıllık % 2,15 olarak belirlenmiş olup, nihai faiz oranı kullanım tarihinde netleşecektir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859856
BIST
18:05117.741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -657,57
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.002
18:056,8678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0079
|Açılış
|: 6,9160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8707
En Düşük
6,8552
18:057,8334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0492
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8334
En Düşük
7,7736
18:05399,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,55
|Açılış
|: 399,09
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
399,53
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|455,80
|15.936.098
|% 9,99
|
|DITAS
|29,96
|12.513.896
|% 9,99
|
|FMIZP
|60,55
|35.360.364
|% 9,99
|
|KENT
|1.134,90
|27.662.976
|% 9,99
|
|PKENT
|334,80
|2.907.525
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,60
|2.719.644
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|10.334.590
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|1.410.271
|% -8,00
|
|MAALT
|104,80
|37.515.939
|% -7,83
|
|BJKAS
|2,77
|55.645.234
|% -6,73
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 3,08
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 1,98
|
|SISE
|6,29
|1.452.324.912
|% 0,00
|
|GARAN
|7,88
|926.366.453
|% -1,13
|
|THYAO
|11,80
|864.859.225
|% -1,42
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 3,08
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 1,98
|
|TSKB
|1,27
|419.058.533
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,65
|539.868.128
|% 0,00
|
|ODAS
|2,85
|774.914.197
|% -3,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5881
|8,6312
|% 0,04
|
|Frank
|7,2865
|7,3304
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8251
|1,8343
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|4,68
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,53
|
|Cumhuriyet
|2.595
|2.617
|9,90
|
|Tam
|2.673
|2.685
|10,20
|
|Yarım
|1.297
|1.314
|5,00
|
|Çeyrek
|649
|658
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,18
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|4,23
|4,24
|0,03
|
|B. Petrol
|43,08
|43,08
|0,36
|
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