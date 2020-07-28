***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2020 18:23
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ilişkin altı aylık finansal tabloları ve ara dönem faaliyet raporu bugün kamuya açıklanmış olup, ilgili dokümanlar ve bu döneme ilişkin finansal sonuç duyurusu şirketimiz internet sitesinde (www.fordotosan.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862807
BIST
18:051.153
En Yüksek
|Değişim
|: -3,59%
|| -42,97
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.153
18:056,9582
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,0974
|Açılış
|: 7,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
18:058,1543
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0897
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
18:05434,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 5,61
|Açılış
|: 435,55
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,85
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|28,16
|39.822.994
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|18.987.973
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|102.102.148
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|45.889.251
|% 10,00
|
|QNBFL
|148,50
|33.782.273
|% 10,00
|
|FRIGO
|30,78
|2.125.975
|% -10,00
|
|NIBAS
|18,58
|35.557.860
|% -9,98
|
|MERIT
|31,66
|263.734
|% -9,95
|
|ITTFH
|3,60
|162.061.832
|% -9,77
|
|YONGA
|25,40
|437.767
|% -9,66
|
|ASELS
|36,68
|2.776.847.086
|% -2,65
|
|GUSGR
|5,98
|2.135.109.567
|% 5,65
|
|KRDMD
|3,02
|1.334.437.772
|% -2,89
|
|EKGYO
|2,23
|1.250.167.525
|% -3,88
|
|GARAN
|7,41
|1.216.689.408
|% -4,63
|
|EKGYO
|2,23
|1.250.167.525
|% -3,88
|
|KRDMD
|3,02
|1.334.437.772
|% -2,89
|
|GUSGR
|5,98
|2.135.109.567
|% 5,65
|
|IHLAS
|0,91
|309.420.429
|% -8,08
|
|IHLGM
|1,70
|409.248.900
|% -7,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9796
|9,0247
|% 1,79
|
|Frank
|7,5568
|7,6023
|% 1,61
|
|Riyal
|1,8506
|1,8599
|% 1,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|7,70
|
|Altın Gr.
|436
|436
|7,24
|
|Cumhuriyet
|2.857
|2.894
|67,50
|
|Tam
|2.943
|2.977
|69,50
|
|Yarım
|1.429
|1.453
|33,90
|
|Çeyrek
|717
|727
|16,90
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,45
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|5,47
|5,48
|0,04
|
|B. Petrol
|43,58
|43,58
|-0,32
|
Seans Raporu
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17:59MSGYO
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17:57BTCIM
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 43 kaybederek (% -3.05 ) 1, 064
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : POLTK, TKURU, KUYAS