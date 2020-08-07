***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.08.2020 18:31
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07 Ağustos 2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:
16 Mart 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, (C) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sn. Lisa Katharine King, Ford Motor Company organizasyonundaki görev değişikliği nedeniyle 07.08.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmıştır.
Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, C Grubu hissedarlar tarafından aday gösterilen Sn. Kay Marie Hart toplanacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmıştır. Söz konusu atama toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866815
BIST
18:051.061
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 26,19
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.062
En Düşük
985
18:057,2533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0247
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3707
En Düşük
7,1239
18:058,5910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0214
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7220
En Düşük
8,4296
18:05472,61
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -6,82
|Açılış
|: 472,61
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
488,48
En Düşük
468,60
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|95,15
|17.840.018
|% 10,00
|
|KARTN
|603,90
|23.634.281
|% 10,00
|
|YONGA
|25,74
|407.814
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.645,00
|427.254
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.298,00
|252.756
|% 10,00
|
|KENT
|1.422,00
|4.739.526
|% -10,00
|
|QNBFL
|118,00
|73.984.345
|% -9,99
|
|BURVA
|64,40
|995.688
|% -9,99
|
|VKFYO
|10,48
|1.595.349
|% -9,97
|
|KRGYO
|5,34
|3.030.066
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,96
|3.132.370.814
|% 3,70
|
|ASELS
|16,79
|1.695.900.833
|% 9,95
|
|GARAN
|6,58
|1.455.157.486
|% 1,70
|
|SISE
|6,03
|1.268.376.254
|% 4,87
|
|GUSGR
|5,48
|995.735.567
|% 7,03
|
|EKGYO
|1,96
|3.132.370.814
|% 3,70
|
|KRDMD
|2,66
|694.030.161
|% 2,70
|
|TSKB
|1,07
|251.901.794
|% 2,88
|
|ODAS
|2,22
|509.552.710
|% 4,72
|
|YKBNK
|2,05
|471.333.422
|% -0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4278
|9,4751
|% -0,42
|
|Frank
|7,8966
|7,9441
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9267
|1,9364
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.030
|2.030
|-33,36
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-8,16
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.264
|-143,00
|
|Tam
|3.202
|3.415
|-45,80
|
|Yarım
|1.554
|1.671
|-6,40
|
|Çeyrek
|780
|835
|-8,30
|
|Gümüş.Ons
|27,92
|27,95
|-0,99
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,25
|
|B. Petrol
|44,52
|44,52
|-0,57
|
Seans Raporu
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17:59XU030
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Endeks 1, 055 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 02 üstünde . İşlem hacmi 23, 329.00 milyon TL de
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17:59YAYLA
Yüzde 5.11 oranında artışla 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 010, 077 adet işlem
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17:57JANTS
Yüzde 9.99 oranında artışla 98.00 lira fiyatla işlem gören hissede 97, 735 adet işlem