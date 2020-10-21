***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.10.2020 13:53
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Basın-yayın organlarında, ana ortaklarımızdan Ford Motor Company ile Volkswagen AG tarafından ortak ticari araç üretiminin Kocaeli, Türkiye'de gerçekleştirileceği yönünde bazı haberler çıkmıştır.
Konu hakkında Ford Motor Company ve Volkswagen AG arasında 2018 yılından bu yana devam eden iş birliği planları kapsamında 1 tonluk orta ticari araç ortak üretim lokasyonuna ilişkin görüşmelerin halen devam ettiği bilinmektedir. Aynı zamanda, söz konusu yatırım projesi hakkında Şirketimiz ile Ford Motor Company arasında da görüşmeler devam etmekte olup, henüz konuya ilişkin olarak somut bir karar alınmamıştır.
Bu kapsamda haberde yatırım hakkında yer verilen detay bilgiler de gerçeği yansıtmamakta olup, görüşmelerin sonuçlanarak konuyla ilgili yönetim kurulu kararı alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne uygun olarak gerekli açıklamalar yapılacaktır.
Bu kapsamda, medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişme bulunmamakta olup, işbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882826
BIST
18:051.212
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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1.209
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9,3393
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486,07
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|14,52
|48.369.024
|% 10,00
|
|KARTN
|1.023,40
|1.860.541
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,00
|1.638.395
|% 10,00
|
|BASCM
|8,36
|691.193
|% 10,00
|
|KONYA
|688,00
|277.995.042
|% 9,99
|
|BRKO
|1,71
|5.164.778
|% -10,00
|
|VANGD
|9,91
|20.886.930
|% -9,99
|
|KLGYO
|14,77
|680.378.931
|% -9,99
|
|ORMA
|13,34
|1.415.424
|% -9,99
|
|AKYHO
|7,85
|161.511.547
|% -9,98
|
|GARAN
|7,53
|1.467.569.204
|% 0,80
|
|TURSG
|6,21
|1.291.644.136
|% 1,14
|
|SISE
|6,97
|1.076.352.228
|% -0,14
|
|KARSN
|3,30
|1.000.661.542
|% 5,43
|
|ODAS
|3,42
|832.295.607
|% 0,59
|
|TSKB
|1,69
|769.791.589
|% 9,74
|
|KARSN
|3,30
|1.000.661.542
|% 5,43
|
|SKBNK
|1,98
|533.733.856
|% -2,94
|
|YKBNK
|2,38
|578.939.044
|% 0,00
|
|ODAS
|3,42
|832.295.607
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8119
|7,8191
|% -0,59
|
|Euro
|9,2735
|9,2857
|% -0,15
|
|Sterlin
|10,2502
|10,3016
|% 0,97
|
|Frank
|8,6198
|8,6718
|% -0,16
|
|Riyal
|2,0783
|2,0887
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|19,00
|
|Altın Gr.
|484
|484
|2,16
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,09
|
|B. Petrol
|42,02
|42,02
|-1,14
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Seans Raporu
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Yüzde 9.85 oranında artışla 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 030, 788 adet işlem
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17:56XU100
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17:54EUYO
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