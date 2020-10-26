***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2020- 30.09.2020 dönemine ilişkin dokuz aylık finansal tabloları ve ara dönem faaliyet raporu bugün kamuya açıklanmış olup, ilgili dokümanlar ve bu döneme ilişkin finansal sonuç duyurusu şirketimiz internet sitesinde (www.fordotosan.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884035BIST