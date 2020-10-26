***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2020 18:24
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020- 30.09.2020 dönemine ilişkin dokuz aylık finansal tabloları ve ara dönem faaliyet raporu bugün kamuya açıklanmış olup, ilgili dokümanlar ve bu döneme ilişkin finansal sonuç duyurusu şirketimiz internet sitesinde (www.fordotosan.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884035
BIST
18:051.144
En Yüksek
|Değişim
|: -3,88%
|| -46,18
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.142
18:058,0877
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1206
|Açılış
|: 8,0840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0986
En Düşük
7,9313
18:059,5606
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1114
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5717
En Düşük
9,4241
18:05494,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 6,96
|Açılış
|: 494,16
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
496,51
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|1.362,00
|248.950.127
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|1.405.570
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|2.168.537
|% 10,00
|
|RTALB
|49,52
|264.935.532
|% 10,00
|
|LKMNH
|12,88
|182.203.871
|% 9,99
|
|TEKTU
|1,71
|115.630.601
|% -10,00
|
|TMPOL
|9,18
|4.636.822
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,28
|38.364.575
|% -10,00
|
|EUKYO
|3,33
|949.236
|% -10,00
|
|YONGA
|30,78
|1.897.897
|% -10,00
|
|TSKB
|1,92
|3.377.633.620
|% 5,49
|
|ECILC
|7,38
|1.578.660.885
|% 3,22
|
|GARAN
|6,77
|1.168.967.449
|% -4,24
|
|SISE
|6,30
|997.588.428
|% -7,49
|
|FENER
|36,96
|782.732.090
|% -2,63
|
|TSKB
|1,92
|3.377.633.620
|% 5,49
|
|SKBNK
|1,71
|708.301.917
|% -8,56
|
|EKGYO
|1,68
|552.046.826
|% -7,69
|
|KRDMD
|3,33
|741.078.136
|% -4,31
|
|IHLAS
|1,16
|260.047.795
|% -9,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0817
|8,0877
|% 1,51
|
|Euro
|9,5512
|9,5606
|% 1,18
|
|Sterlin
|10,4907
|10,5433
|% 1,24
|
|Frank
|8,8714
|8,9249
|% 1,09
|
|Riyal
|2,1488
|2,1596
|% 1,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|-0,35
|
|Altın Gr.
|495
|495
|7,63
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|67,00
|
|Tam
|3.264
|3.345
|54,81
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,51
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,25
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,01
|
|B. Petrol
|40,66
|40,66
|-1,41
|