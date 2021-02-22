***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.02.2021 09:11
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde yürütülen iç denetim çalışmaları sonucunda Bayi Alacaklarından Sorumlu Ekip Lideri ve bayi alacaklarını takip eden çalışanımız tarafından bayi cari hesapları ile Doğrudan Borçlanma Sistemindeki bayi limitleri üzerinde gerçekleştirilen usulsüzlükler ile bayi alacak ve risklerinin olduğundan farklı gösterilerek suistimal yapıldığı tespit edilmiş olup, konuyla ilgili incelemelerimiz devam etmektedir.
Bu kapsamda, söz konusu kişiler hakkında güveni kötüye kullanma nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili kişilerin iş sözleşmeleri feshedilmiş ve şu ana kadar tespit edilen alacak riski tutarı olan 247,8 Milyon TL tutarında (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla) tazminat davası açılmıştır.
Söz konusu usulsüzlüklere konu ticari alacaklar finansal raporlarımıza yansımış olmakla birlikte, alacak yaşlandırma tablolarının gerçek durumu yansıtmadığı anlaşılmış olup, konunun finansal raporlarımız üzerindeki nihai etkisi üzerindeki çalışmalarımız devam etmektedir.
Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911286
BIST
10:431.567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,36
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.568
En Düşük
1.561
10:437,0091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0277
|Açılış
|: 6,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
7,0125
En Düşük
6,9534
10:438,4910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0272
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
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8,4931
En Düşük
8,4299
10:43403,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,34
|Açılış
|: 403,36
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
403,76
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler10:43
|LINK
|42,70
|24.578.509
|% 9,99
|
|MERIT
|311,70
|701.013
|% 9,99
|
|SAYAS
|17,52
|14.257.985
|% 9,98
|
|VAKFN
|17,63
|8.621.667
|% 9,98
|
|BRISA
|30,44
|65.924.628
|% 9,97
|
|RODRG
|24,04
|547.439
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|122.085
|% -9,91
|
|NIBAS
|25,00
|5.265.325
|% -9,22
|
|SASA
|40,98
|868.015.240
|% -8,57
|
|ARTI
|5,93
|1.290.836
|% -8,49
|
|SASA
|40,98
|868.015.240
|% -8,57
|
|VAKBN
|4,74
|355.980.983
|% -1,25
|
|KARSN
|5,35
|325.668.077
|% 2,69
|
|GUBRF
|79,00
|291.255.232
|% -1,00
|
|TCELL
|16,76
|268.820.435
|% -1,87
|
|VAKBN
|4,74
|355.980.983
|% -1,25
|
|CEMAS
|2,40
|166.170.230
|% 4,35
|
|KARSN
|5,35
|325.668.077
|% 2,69
|
|IHLAS
|1,12
|53.166.732
|% -2,61
|
|ODAS
|4,05
|150.911.584
|% 1,25
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0051
|7,0091
|% 0,40
|
|Euro
|8,4854
|8,4910
|% 0,32
|
|Sterlin
|9,7623
|9,8113
|% 0,14
|
|Frank
|7,7530
|7,7997
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8609
|1,8702
|% 0,28
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|12,12
|
|Altın Gr.
|403
|403
|3,33
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|5,00
|
|Tam
|2.643
|2.712
|8,10
|
|Yarım
|1.278
|1.312
|3,91
|
|Çeyrek
|641
|656
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,44
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,06
|
|B. Petrol
|62,77
|62,77
|0,63
|
Seans Raporu
10:43
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10:55KRGYO
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10:54XU100
Endeks 1, 563 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 6, 693.00 milyon TL de
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10:53TMPOL
Yüzde 5.89 oranında artışla 22.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 361, 081 adet işlem
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10:52GOODY
Yüzde 7.66 oranında artışla 10.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 259, 332 adet işlem