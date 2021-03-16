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***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.03.2021 14:49



***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

               Ford Motor Company ve Volkswagen AG arasında 2018 yılından bu yana devam eden iş birliği planları çerçevesinde 1 tonluk orta ticari aracın ortak üretimi için anlaşılmıştır. Bu kapsamda, Şirketimiz ile Ford Motor Company arasında bu projeyi gerçekleştirmek amacıyla 1T Cargo Van Fason Üretim ve Tedarik Anlaşması, Yedek Parça Tedarik Anlaşması, Teknoloji ve Üretim Lisans Çerçeve Anlaşması ve ona bağlı olan Araç Programı Ürün Lisans Spesifikasyonları Ek Anlaşması imzalanmıştır.
İlgili anlaşmalar uyarınca proje kapsamındaki 1 tonluk orta ticari aracımız ‘Yeni Nesil Ford Transit Custom' ailesinin dizel, şarj edilebilir hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) ve tam elektrikli versiyonlarının Ford Otosan tarafından Kocaeli Fabrikalarında 2023 yılının ilk yarısından itibaren kademeli olarak ve çoğu ihracata yönelik olacak şekilde üretilmesi öngörülmektedir. Ayrıca Ford Motor Company ve Volkswagen AG'nin stratejik ortaklığı kapsamında Volkswagen AG'nin yeni nesil 1 tonluk ticari araç modelinin de Ford Otosan tarafından Kocaeli Fabrikalarında üretilmesi öngörülmektedir.
Bu çerçevede önümüzdeki 5 yıl içerisinde Şirketimiz tarafından toplam 1.390 milyon Euro yatırım yapılması, halihazırda 180.000 adet olan mevcut benzer nitelikteki aracın yerine geçmek üzere, 405.000 adetlik yıllık ortalama 1 tonluk orta ticari araç üretim kapasitesi kurulması ve 11 yıl süreyle üretim yapılması öngörülmektedir.
Üretilecek araçların, yurt içinde Ford Otosan tarafından satışı gerçekleştirilecek Ford markalı olanlar haricindeki kısmının, Ford Motor Company'ye veya bağlı şirketlerine satılarak, satışların maliyet artı yöntemiyle fiyatlandırılması, yatırım maliyetlerinin önemli bir kısmının satışlar aracılığıyla Ford Motor Company'ye aktarılması öngörülmektedir.
İlgili anlaşmaların onayına ilişkin yönetim kurulu kararı tüm üyelerin oybirliğiyle alınmıştır.
Anlaşmalarla ilgili olarak izleyen dönemde, tarafların projeye ilişkin program onaylarının alınması ve Rekabet Kurumu'na gerekli bildirim ve başvuru süreçlerinin tamamlanması öngörülmektedir. 
Söz konusu yatırım, Şirketimiz tarafından 4 Aralık 2020 tarihinde duyurulan Yeni Nesil Ticari Araç Projeleri ile ilgili ürün çeşitlendirme ve tevsi yatırımları için alınan ve Ford Otosan'ın kapasitesini toplam 650,000 adede çıkartan 20.501.205.701 TL tutarında Proje Bazlı Devlet Yardımı kapsamında gerçekleştirilecektir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918432


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