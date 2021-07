***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Açıklamalar

Şirketimizin 16 Mart 2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen 1 tonluk yeni nesil ticari araç yatırım projelerinin finansmanına yönelik çalışmalar kapsamında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 650 milyon Avro tutarına kadar kredi sözleşmesi imzalanmıştır.

Bu miktarın 175 Milyon Avro'su EBRD, 475 Milyon Avro'su ise sendikasyona katılan Akbank AG, Bank of China Limited, BNP Paribas Fortis Sa-Nv Brussels, Emirates NBD Bank PJSC, Green for Growth Fund Southeast Europe S.A. SICAV-SIF, HSBC Bank Middle East Limited, Industrial and Commercial Bank of China Limited, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., MUFG Bank Ltd, Qatar National Bank (Q.P.S.C.), Société Générale tarafından sağlanacak olup, kredinin 31 Ocak 2022 tarihine kadar kullanılması öngörülmektedir.

Kredinin, tutarı 325 milyon Avro ve vadesi yaklaşık iki yılı anapara geri ödemesiz toplam beş yıl olan kısmının faiz oranı sair masraflar ve komisyonlar hariç yıllık Euribor + % 2,30 tutarı 325 milyon Avro ve vadesi yaklaşık iki yılı anapara geri ödemesiz toplam yedi yıl olan kısmının faiz oranı ise sair masraflar ve komisyonlar hariç yıllık Euribor + % 2,45 olarak belirlenmiştir. Anapara ve faiz ödemeleri altı ayda bir yapılacaktır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.