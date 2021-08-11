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***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.08.2021 21:05



***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

22 Şubat 2021 tarihli özel durum açıklamamıza konu suistimal ile ilgili olarak, 6 Ağustos 2021 tarihinde kamuya açıklanan 30 Haziran 2021 tarihli finansal raporlarımızda da açıklandığı üzere Şirketimiz iç denetim birimimiz ile birlikte bu konuda uzman bağımsız bir kurumdan aldığımız suistimal denetim hizmetine yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. Bağımsız kurumdan alınan raporda (i) 30 Nisan 2021 tarihinde kamuya açıklanan 31 Mart 2021 tarihli finansal raporlarımızda belirtilen tutarın ötesinde bir alacak riskimizin bulunmadığı ve (ii) bağımsız denetim faaliyeti sonucunda elde edilen bulguların iç denetim çalışmasında elde edilen bulgular ile uyumlu olduğu teyit edilmiştir.
Bu doğrultuda Şirketimizce, suistimal sürecine dahil olan bayiler ile olan iş ilişkilerimizin bu bayilerin borcu kabul etme, ödeme ve Şirketimizle hukuki işbirliği yapma durumları da dikkate alınarak, belirli bir plan dahilinde sona erdirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu bayilere yapılan satışların 2020 yılında şirketimizin toplam cirosu içindeki payı yaklaşık %3 olup, bu bayilerimizle aynı bölgelerde faaliyet gösteren mevcut diğer bayilerimiz ve bu süreçte bünyemize katılacak yeni bayilikler vasıtasıyla Şirketimiz faaliyetleri ve müşteri hizmetleri herhangi bir aksaklık yaşanmadan devam edecektir.
6 Ağustos 2021 tarihinde kamuya açıkladığımız finansal tablolarda 323 Milyon TL şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır.  Söz konusu alacağın yaklaşık 225 Milyon TL'sini bu borcu ödemekten imtina eden bayilerden olan alacaklar teşkil etmekte olup, bu bayiler aleyhine alacak davası açılmasına karar verilmiştir. Şüpheli alacak karşılığı ayrılmış olan diğer bayilerin Şirketimize olan borçlarını ödeme yaklaşımlarına göre ilave alacak davaları açılabilecektir.
Mevcut ve başlatılacak önemli hukuki süreçler ile ilgili önemli sonuç doğuran, somut ve belirgin bir yargıya varılmasına imkan veren önemli gelişmelerin ortaya çıkması halinde, bu gelişmelerin yatırımcılarımız ile paylaşılmasına devam edilecektir.
Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957461


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