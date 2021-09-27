***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 04 Aralık 2020 tarihinde yapmış olduğu Özel Durum Açıklamasında Kocaeli Fabrikaları yerleşkesinde uzun dönemli Yeni Nesil Ticari Araç ve Batarya Projeleri ile ilgili yatırımlar için Proje Bazlı Devlet Yardımı verilmesinin 04.12.2020 tarih ve 31324 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3273 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kabul edildiğini açıklamıştı. Söz konusu onay çerçevesinde ilgili Projeler kapsamında 1 Temmuz 2020 ve 1 Temmuz 2026 tarihleri arasında 20.501.205.701 TL tutarında harcama yapılmasına ilişkin 24 Eylül 2021 tarih ve 527894 Sayılı yatırım teşvik belgesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olup sağlanan teşvik unsurları aşağıdaki gibidira) KDV İstisnası ve İadesi,b) Gümrük Vergisi Muafiyeti,c) Kurumlar Vergisi İndirimi (vergi indirim oranı : %100, yatırıma katkı oranı: %100, yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı : %100),d) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl),e) Gelir Vergisi Stopajı Desteği (10 yıl),f) Nitelikli Personel Desteği (azami 250.000.000 TL),g) Enerji Desteği (işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 200.000.000 TL'yi aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının %50'si ),h) Yatırım Yeri Tahsisi (Kocaeli İlinde)İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965265BIST