Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.09.2021 08:30



***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                   Şirketimiz 04 Aralık 2020 tarihinde yapmış olduğu Özel Durum Açıklamasında Kocaeli Fabrikaları yerleşkesinde uzun dönemli Yeni Nesil Ticari Araç ve Batarya Projeleri ile ilgili yatırımlar için Proje Bazlı Devlet Yardımı verilmesinin 04.12.2020 tarih ve 31324 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3273 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kabul edildiğini açıklamıştı. Söz konusu onay çerçevesinde ilgili Projeler kapsamında 1 Temmuz 2020 ve 1 Temmuz 2026 tarihleri arasında 20.501.205.701 TL tutarında harcama yapılmasına ilişkin 24 Eylül 2021 tarih ve 527894 Sayılı yatırım teşvik belgesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olup sağlanan teşvik unsurları aşağıdaki gibidir
a)     KDV İstisnası ve İadesi,
b)     Gümrük Vergisi Muafiyeti,
c)     Kurumlar Vergisi İndirimi (vergi indirim oranı : %100, yatırıma katkı oranı: %100, yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı : %100),
d)    Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl),
e)    Gelir Vergisi Stopajı Desteği (10 yıl),
f)     Nitelikli Personel Desteği (azami 250.000.000 TL),
g)    Enerji Desteği (işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 200.000.000 TL'yi aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının %50'si ),
h)    Yatırım Yeri Tahsisi (Kocaeli İlinde)
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965265


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:021.395
Değişim :  0,78% |  10,78
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.385  
En Yüksek
1.396 En Düşük
1.392
BIST En Aktif Hisseler11:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INVEO 104,20 5.226.047 % 9,97  
ORCAY 17,32 17.783.775 % 9,97  
OYLUM 12,79 12.890.061 % 9,97  
RALYH 5,64 3.143.798 % 9,94  
GEDIK 7,35 9.145.000 % 9,87  
daha fazla
11:00 Alış Satış %  
Dolar 8,8572 8,8607 % -0,06  
Euro 10,3626 10,3671 % -0,64  
Sterlin 12,0947 12,1554 % 0,06  
Frank 9,5106 9,5679 % -0,44  
Riyal 2,3575 2,3693 % 0,04  
daha fazla
11:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.754 1.754 3,87  
Altın Gr. 501 501 1,65  
Cumhuriyet 3.301 3.351 8,00  
Tam 3.287 3.368 46,57  
Yarım 1.589 1.629 22,53  
Çeyrek 797 815 11,27  
Gümüş.Ons 22,54 22,57 0,13  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 0,05  
B. Petrol 78,00 78,00 0,77  
Seans Raporu 11:00
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru