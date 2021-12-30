***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30 Aralık 2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:Finans & Muhasebe Genel Müdür Yardımcısı (CFO) görevini yürüten Sayın İsmail Oğuz Toprakoğlu 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla emekli olacaktır.Finans & Muhasebe Direktörü görevini yürüten Sayın Kamil Volkan Çeppioğlu, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Finans & Muhasebe Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olarak atanmıştır.Baş Hukuk Müşaviri görevini yürüten Sayın Ahmet Serdar Kayhan 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Hukuk ve Uyum Direktörü olarak atanmıştır. Yeni tesis edilen Hukuk ve Uyum Direktörlüğü, Genel Müdür'e raporlayacaktır.Halihazırda Finans & Muhasebe Genel Müdür Yardımcısı (CFO) pozisyonuna raporlamakta olan Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü'nün 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Genel Müdür'e rapor etmesine karar verilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987294BIST