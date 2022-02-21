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***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.02.2022 09:34
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin halihazırda bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Sn. Leonard Martin Meany'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") ekinde bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. maddesinin (g) bendinde yer alan "Şirketin Yönetim Kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması" şeklindeki kriter kapsamında toplam 6 yıllık görev süresi 2021 yılında dolmuştur.
Sn. Leonard Martin Meany alanında yetkinliğini ispatlamış, otomotiv sektöründe geniş bilgi birikimine sahip ve uluslararası düzeyde tanınmış bir yabancı yönetim kurulu üyesi olarak Şirketimizin vizyonu ve gelişimi açısından önemli fayda sağlamaktadır. Borsada yabancı yatırımcı oranı %80'lere ulaşan ve stratejik iki ana ortağından birisi yabancı olan Şirketimizin yönetim kurulunda yabancı bağımsız üye bulunması önemli katkı sağlamaktadır. Mevcut bağımsız üyelerin çalışmalarının yarattığı katkı ve içinde bulunduğumuz pandemi döneminde özellikle yabancı bağımsız üye değişikliğinin uyum sürecinde getirebileceği ek yükler dikkate alınarak, bu dönemde mevcut bağımsız yönetim kurulu üyelikleri ile devam edilmesinin anlamlı olacağı kanaatine varılmıştır.
Bu hususlar dikkate alınarak, Sn. Leonard Martin Meany'nin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapma süresinin 1 (bir) yıl süreyle uzatılması ve genel kurulda bağımsız üye adayı olarak sunulması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru kurul tarafından kabul edilmiş olup, Mart ayı içinde yapılması planlanan genel kurul toplantımızda mevcut bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz Sn. Leonard Martin Meany ve Sn. Fatma Füsun Akkal Bozok bağımsız yönetim kurulu adayları olarak genel kurulun onayına sunulacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003054


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