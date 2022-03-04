***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.03.2022 18:15
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rekabet Kurumu tarafından yapılan bildirimde, Şirketimiz tarafından 11 Ağustos 2020 tarihli KAP açıklamasıyla kamuya duyurulan, Rekabet Kurumu tarafından birinci el (sıfır) ve ikinci el araç satışı pazarlarında faaliyet gösteren distribütör ve araç kiralama şirketlerinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak açılan soruşturmanın tamamlanarak, Şirketimiz hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildiği belirtilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007434
BIST
18:051.991
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -32,54
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.991
18:0514,2515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1373
|Açılış
|: 14,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
18:0515,6042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0398
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5215
18:05891,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 12,71
|Açılış
|: 891,88
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
898,75
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|1,44
|21.836.113
|% 44,00
|
|INVES
|27,28
|268.501.207
|% 10,00
|
|YUNSA
|14,59
|40.877.540
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|22.662.029
|% 9,95
|
|VERUS
|51,95
|46.308.652
|% 9,92
|
|AKFGY
|3,01
|69.039.157
|% -7,38
|
|CASA
|98,40
|106.875
|% -7,26
|
|UZERB
|41,00
|254.411
|% -7,24
|
|DAGHL
|12,95
|2.771.978
|% -5,95
|
|ACSEL
|24,04
|23.574.060
|% -5,80
|
|KRDMD
|13,48
|4.516.141.172
|% -0,96
|
|EREGL
|34,12
|2.677.382.514
|% -3,45
|
|THYAO
|25,30
|1.997.867.724
|% -2,47
|
|GARAN
|11,90
|1.666.336.002
|% 1,02
|
|ASELS
|24,20
|1.530.591.503
|% 1,60
|
|ODAS
|1,46
|521.633.644
|% 9,77
|
|KRDMD
|13,48
|4.516.141.172
|% -0,96
|
|DOHOL
|2,90
|838.149.628
|% 9,43
|
|YKBNK
|3,65
|711.724.806
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,05
|350.876.404
|% 1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2394
|14,2515
|% 0,97
|
|Euro
|15,5550
|15,6042
|% -0,25
|
|Sterlin
|18,7745
|18,8686
|% 0,02
|
|Frank
|15,4355
|15,5285
|% 0,87
|
|Riyal
|3,7866
|3,8055
|% 0,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|16,40
|
|Altın Gr.
|892
|892
|12,86
|
|Cumhuriyet
|5.917
|6.007
|107,00
|
|Tam
|5.890
|6.039
|100,41
|
|Yarım
|2.847
|2.921
|48,57
|
|Çeyrek
|1.428
|1.461
|24,29
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,48
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|0,19
|
|B. Petrol
|115
|115
|4,38
|
Seans Raporu
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