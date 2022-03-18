***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2012 yılından itibaren Genel Müdür görevini yürüten Sayın Haydar Yenigün'ün 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Koç Holding A.Ş. Otomotiv Grubu Başkanı olarak atanacak olması nedeni ile Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafındanGenel Müdür Yardımcısı (Operasyonlar) görevini yürüten Sayın Güven Özyurt'un 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Genel Müdür olarak,Genel Müdür Yardımcısı (Yeni Projeler) görevini yürüten Sayın Cemil Cem Temel'in 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Operasyonlar ve Yeni Projeler Genel Müdür Yardımcılıklarının birleştirilmesi sonucunda yeni oluşturulan Genel Müdür Yardımcısı (Operasyonlar ve Yatırımlar) olarak atanmalarına karar verilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011494BIST