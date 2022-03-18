***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2022 18:26
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2012 yılından itibaren Genel Müdür görevini yürüten Sayın Haydar Yenigün'ün 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Koç Holding A.Ş. Otomotiv Grubu Başkanı olarak atanacak olması nedeni ile Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından
Genel Müdür Yardımcısı (Operasyonlar) görevini yürüten Sayın Güven Özyurt'un 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Genel Müdür olarak,
Genel Müdür Yardımcısı (Yeni Projeler) görevini yürüten Sayın Cemil Cem Temel'in 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Operasyonlar ve Yeni Projeler Genel Müdür Yardımcılıklarının birleştirilmesi sonucunda yeni oluşturulan Genel Müdür Yardımcısı (Operasyonlar ve Yatırımlar) olarak atanmalarına karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011494
BIST
18:052.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 10,67
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.133
18:0514,8082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
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|Açılış
|: 14,7700
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|Önceki Kapanış
|: 14,7000
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14,8245
En Düşük
14,6600
18:0516,3925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
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|: 16,2800
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16,4202
En Düşük
16,2537
18:05917,05
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|Açılış
|: 917,05
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|Önceki Kapanış
|: 917,19
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924,63
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|381,10
|43.481.428
|% 9,99
|
|IDEAS
|19,23
|14.100.689
|% 9,95
|
|SANEL
|7,23
|6.817.898
|% 9,88
|
|AVTUR
|2,36
|5.049.389
|% 9,77
|
|EUHOL
|3,28
|66.716.077
|% 9,70
|
|PKENT
|354,00
|49.568.883
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|38.683.403
|% -9,72
|
|ORCAY
|18,81
|191.626.454
|% -9,57
|
|ORMA
|28,00
|100.880
|% -5,15
|
|OYLUM
|4,78
|5.656.157
|% -4,97
|
|THYAO
|27,72
|2.885.644.000
|% -0,50
|
|EREGL
|36,16
|2.364.324.707
|% 1,12
|
|KRDMD
|14,75
|1.870.002.702
|% -1,60
|
|PETKM
|8,66
|1.296.627.801
|% 2,36
|
|FROTO
|294,60
|983.889.275
|% -2,84
|
|DOHOL
|3,51
|656.970.392
|% 1,45
|
|YKBNK
|3,91
|714.974.677
|% 0,51
|
|KARSN
|4,34
|705.583.169
|% 4,08
|
|PETKM
|8,66
|1.296.627.801
|% 2,36
|
|KRDMD
|14,75
|1.870.002.702
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7872
|14,8082
|% 0,72
|
|Euro
|16,3599
|16,3925
|% 0,41
|
|Sterlin
|19,4384
|19,5359
|% 0,97
|
|Frank
|15,7980
|15,8932
|% 1,21
|
|Riyal
|3,9304
|3,9501
|% 0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-15,08
|
|Altın Gr.
|918
|918
|0,51
|
|Cumhuriyet
|6.074
|6.166
|-11,00
|
|Tam
|6.047
|6.199
|-10,57
|
|Yarım
|2.923
|2.999
|-5,11
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|-2,55
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,97
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|-0,11
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,72
|