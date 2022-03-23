***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2022 19:30
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 23 Mart 2022 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmelerine ilişkin 21.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılmak suretiyle, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Yıldırım Ali Koç'un ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sn. Stuart John Rowley'nin getirilmelerine karar verilmiştir.
Bu vesileyle Yönetim Kurulu'muz Başkan Sn. Yıldırım Ali Koç, Şeref Başkanı Sn. Mustafa Rahmi Koç, Başkan Yardımcısı Sn. Stuart John Rowley, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Haydar Yenigün, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. David Joseph Cuthbert Johnston, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Levent Çakıroğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Güven Özyurt, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. James Kieran Vincent Cahill, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. William Richard Periam, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Lisa Katherine King ile, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatma Füsun Akkal Bozok ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Leonard Martin Meany'den oluşmaktadır.
Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının Ticaret Sicili'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesi karara bağlanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012518
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