Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.06.2022 18:19
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz yönetim kurulunda 29 Mart 2016 tarihinden bu yana görev yapmakta olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Leonard Martin Meany, bu görevinden 01.06.2022 tarihi itibariyle kendi isteği ile ayrılmıştır.
Yönetim Kurulumuz tarafından Sn. Leonard Martin Meany'nin yürütmekte olduğu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı görevine Sn. Fatma Füsun Akkal Bozok'un atanmasına karar verilmiştir.
Görevinden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Leonard Martin Meany yerine görev yapmak üzere, Şirketimizin Esas Mukavelesi Madde 10.3 hükmü gereğince (C) grubu pay sahibi Ford Deutschland Holding GmbH tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilen ve 01.06.2022 tarihli 2022/04 sayılı Kurumsal Yönetim Komitesi kararı ile adaylığı uygun bulunan Sn. Katja Windt'in bağımsızlığı SPK onayına ve toplanacak ilk genel kurulun onayına tabi tutularak ilgili genel kurulda onaylanması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere atanmasına ve "bağımsız yönetim kurulu üyesi" olarak görevlendirilmesi konusunda Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.8. nolu maddesi kapsamında SPK'ya uygunluk görüşü için başvurulmasına karar vermiştir.
Sn. Katja Windt'in özgeçmişi ekte yer almaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034057


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.569
Değişim :  0,85% |  21,67
Açılış :  2.554  
Önceki Kapanış :  2.547  
En Yüksek
2.586 En Düşük
2.554
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 496,60 84.161.064 % 9,99  
ULUUN 15,65 235.881.343 % 9,98  
OZRDN 12,91 2.388.752 % 9,97  
MZHLD 80,55 18.433.378 % 9,97  
AKSEN 23,22 454.906.969 % 9,94  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,3878 16,4220 % 0,16  
Euro 17,4820 17,5245 % -0,55  
Sterlin 20,3945 20,4967 % -1,07  
Frank 16,9390 17,0411 % -0,52  
Riyal 4,3598 4,3816 % -0,05  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.847 1.847 9,69  
Altın Gr. 974 974 4,50  
Cumhuriyet 6.491 6.589 14,00  
Tam 6.457 6.620 17,66  
Yarım 3.121 3.202 8,55  
Çeyrek 1.565 1.601 4,27  
Gümüş.Ons 21,83 21,85 0,29  
Gümüş Gr. 11,51 11,53 0,15  
B. Petrol 117 117 1,85  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru