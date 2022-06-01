***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2022 18:19
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulunda 29 Mart 2016 tarihinden bu yana görev yapmakta olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Leonard Martin Meany, bu görevinden 01.06.2022 tarihi itibariyle kendi isteği ile ayrılmıştır.
Yönetim Kurulumuz tarafından Sn. Leonard Martin Meany'nin yürütmekte olduğu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı görevine Sn. Fatma Füsun Akkal Bozok'un atanmasına karar verilmiştir.
Görevinden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Leonard Martin Meany yerine görev yapmak üzere, Şirketimizin Esas Mukavelesi Madde 10.3 hükmü gereğince (C) grubu pay sahibi Ford Deutschland Holding GmbH tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilen ve 01.06.2022 tarihli 2022/04 sayılı Kurumsal Yönetim Komitesi kararı ile adaylığı uygun bulunan Sn. Katja Windt'in bağımsızlığı SPK onayına ve toplanacak ilk genel kurulun onayına tabi tutularak ilgili genel kurulda onaylanması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere atanmasına ve "bağımsız yönetim kurulu üyesi" olarak görevlendirilmesi konusunda Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.8. nolu maddesi kapsamında SPK'ya uygunluk görüşü için başvurulmasına karar vermiştir.
Sn. Katja Windt'in özgeçmişi ekte yer almaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034057
BIST
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|PENTA
|496,60
|84.161.064
|% 9,99
|
|ULUUN
|15,65
|235.881.343
|% 9,98
|
|OZRDN
|12,91
|2.388.752
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|18.433.378
|% 9,97
|
|AKSEN
|23,22
|454.906.969
|% 9,94
|
|PSGYO
|12,96
|258.114.809
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,80
|34.542.474
|% -9,97
|
|LIDFA
|7,83
|4.839.797
|% -9,90
|
|MEPET
|3,25
|26.582.091
|% -7,41
|
|METRO
|1,11
|78.393.213
|% -6,72
|
|THYAO
|49,26
|4.048.819.484
|% -1,28
|
|SASA
|37,72
|2.083.099.472
|% 3,40
|
|GARAN
|15,03
|1.989.229.957
|% 3,30
|
|KRDMD
|15,10
|1.906.897.413
|% 2,72
|
|SISE
|20,96
|1.791.933.272
|% -0,10
|
|EKGYO
|2,81
|1.129.349.072
|% -2,09
|
|YKBNK
|4,74
|1.439.034.910
|% 2,82
|
|DOHOL
|4,00
|1.177.574.461
|% -0,25
|
|KARSN
|7,27
|1.455.506.722
|% 4,01
|
|AKBNK
|8,46
|1.598.640.236
|% 1,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3878
|16,4220
|% 0,16
|
|Euro
|17,4820
|17,5245
|% -0,55
|
|Sterlin
|20,3945
|20,4967
|% -1,07
|
|Frank
|16,9390
|17,0411
|% -0,52
|
|Riyal
|4,3598
|4,3816
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|9,69
|
|Altın Gr.
|974
|974
|4,50
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,85
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|0,15
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,85
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