***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.07.2022 13:03
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak görüşe sunulan Sn. Dr. Katja Windt hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize iletilmiştir.
Sn. Dr. Katja Windt Tebliğ'de 4.3.6. nolu ilkenin (d) bendinde tanımlanan "Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması" hususuna ilişkin bağımsızlık kriterini karşılamamakla birlikte, bu durum Tebliğin 5. maddesinin 6. bendi ile getirilen, "4.3.6 numaralı ilkenin (d) bendinde belirtilen bağımsızlık kriterini, bağımsız üyelerden en az yarısının sağlaması yeterlidir" hükmü çerçevesinde değerlendirilmiş olup ayrıca borsada işlem gören paylarında önemli seviyede yabancı yatırımcı oranı bulunan ve stratejik iki ana ortağından birisi yabancı olan Şirketimizin Yönetim Kurulu'nda yabancı bağımsız üyenin bulunmasının yatırımcılar nezdinde de önemli katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
Bu çerçevede, 1 Haziran 2022 tarihli özel durum açıklamamıza konu yönetim kurulu kararımıza uygun olarak Sn. Dr. Katja Windt, toplanacak ilk genel kurulun onayına tabi olmak ve ilgili genel kurulda onaylanması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041060
BIST
14:152.469
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 24,94
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.456
14:1516,8350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0805
|Açılış
|: 16,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8350
En Düşük
16,7215
14:1517,6153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1364
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6157
En Düşük
17,4493
14:15977,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,28
|Açılış
|: 977,40
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler14:15
|OYAYO
|9,45
|7.469.532
|% 9,25
|
|BERA
|15,21
|273.780.779
|% 8,72
|
|KMPUR
|36,72
|99.154.282
|% 8,64
|
|PINSU
|5,93
|20.676.048
|% 7,82
|
|MNDRS
|3,51
|22.034.407
|% 7,67
|
|CANTE
|40,26
|63.125.930
|% -8,83
|
|MAKIM
|15,12
|127.785.621
|% -6,55
|
|YONGA
|22,22
|102.666
|% -6,09
|
|MZHLD
|87,60
|16.086.485
|% -5,86
|
|LIDFA
|10,66
|27.747.790
|% -4,39
|
|THYAO
|49,34
|1.433.341.084
|% 0,08
|
|KOZAL
|197,80
|1.307.108.878
|% 5,78
|
|SISE
|21,84
|893.585.575
|% 2,34
|
|EREGL
|26,78
|657.481.146
|% -1,03
|
|KOZAA
|28,68
|631.686.760
|% 2,94
|
|EKGYO
|2,89
|517.210.785
|% 2,85
|
|ODAS
|2,83
|243.430.694
|% -2,08
|
|YKBNK
|4,43
|255.731.160
|% 0,45
|
|TSKB
|2,05
|103.431.117
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,26
|470.133.350
|% -0,27
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8233
|16,8350
|% 0,48
|
|Euro
|17,5989
|17,6153
|% 0,78
|
|Sterlin
|20,3878
|20,4901
|% 0,89
|
|Frank
|17,4645
|17,5697
|% 0,43
|
|Riyal
|4,4698
|4,4923
|% 0,41
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-4,70
|
|Altın Gr.
|977
|977
|0,85
|
|Cumhuriyet
|6.524
|6.623
|7,00
|
|Tam
|6.532
|6.609
|19,00
|
|Yarım
|3.197
|3.232
|10,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.615
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,87
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,75
|
Seans Raporu
14:15
daha fazla
-
14:30KRGYO
Yüzde 7.44 oranında artışla 8.23 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 049, 827 adet işlem
-
14:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 54 artarak (% 1.04 ) 2, 683
-
14:29XU100
Endeks 2, 470 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 14, 169.00 milyon TL de
-
14:29CMENT
Yüzde 7.64 oranında artışla 26.76 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 900 adet işlem
-
14:28KMPUR
Yüzde 9.11 oranında artışla 36.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 770, 364 adet işlem