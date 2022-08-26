***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Ford Otosan'ın Uzun Dönem Sürdürülebilirlik Hedefleri'nin belirlenmesine ve önümüzdeki dönemde çalışmaların bu hedefler doğrultusunda yürütülmesine karar verilmiştir.Bu kapsamda, Ford Otosan'ın, "Gelecek Şimdi" vizyonuyla iklim değişikliği, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi, su yönetimi, çeşitlilik, kapsayıcılık ve toplumsal yatırım alanlarında, Türkiye'de otomotiv ekosisteminin geleceğini dönüştüren hedefleri aşağıda paydaşlarımızın bilgisine sunulmaktadır.Kamuyla paylaşılan çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında performansımızı içeren raporlamalarımızda ilgili konularda yıl içinde yapılan çalışmalar ve yürütülen projeler hakkında paydaşlarımız bilgilendirilecektir.Ford Otosan'ın Uzun Dönem Sürdürülebilirlik Hedefleriİklim Değişikliğine Yönelik Hedefler:· İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla binek araçlarda 2030, hafif ve orta ticari araçlarda 2035, ağır ticari araçlarda ise 2040 itibarıyla sadece sıfır emisyonlu araç satışı hedefliyoruz.· Yurt içinde Gölcük, Yeniköy, Eskişehir üretim tesislerinde ve Sancaktepe Ar-Ge Merkezinde, 2030'da karbon nötr olmayı amaçlıyoruz.· Karbon nötr hale getirmeyi hedefliyoruz.Atık Yönetimi ve Döngüsel Ekonomiye Yönelik Hedefler:· 2030 yılına kadar operasyonlarımızdaki düzenli depolama alanlarında sıfır atık politikası ile ilerleyeceğimizi taahhüt ediyoruz.· 2030 yılına kadar tek kullanımlık plastikleri kişisel kullanımdan tamamen kaldırmayı ve fabrikalarımızda ürettiğimiz araçlarımızdaki plastik kullanımında geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir plastik oranını %30'a çıkartmayı hedefliyoruz.Su Yönetimine Yönelik Hedefler:· Gölcük, Yeniköy ve Eskişehir yerleşkelerimizde ortaya koyacağımız geri kazanım projeleri ile araç başı temiz su kullanımını 2030'a kadar %40 oranında azaltmayı amaçlıyoruz.Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Topluma Yönelik Hedefler:· Yönetim Kurulumuzda kadın üye oranını asgari %25 oranında tutmayı hedefliyoruz.· 2030 yılında tüm yönetim pozisyonlarındaki kadın çalışan oranını %50'ye çıkarmayı hedefliyoruz.· Teknoloji ve inovasyon alanında çalışan kadın oranımızı 2026 yılına kadar %30'a yükseltmeyi hedefliyoruz.· 2026 yılına kadar topluma yönelik yapacağımız farkındalık, eğitim ve finansal destek projeleriyle 100 bin kadına ulaşmayı, tüm bayi ağında teknoloji ve inovasyon alanında çalışan kadın sayısını 2 katına çıkarmayı ve yönetim kadrolarının en az yarısı kadın olan girişimleri desteklemeyi taahhüt ediyoruz.· Toplumsal çalışmalarda Ford Otosan gönüllülerinin tüm çalışanlar içindeki oranını 2030'a kadar %35'e çıkarmayı hedefliyoruz.· Faaliyetlerimizi her zaman olduğu gibi sıfır kaza hedefiyle yürütmeyi amaçlıyoruz.İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058481BIST