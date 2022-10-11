***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Ford Otosan Netherlands BV, 1 Temmuz 2022 itibarıyla Ford Romanya SRL hisselerinin tamamına sahip olmuştur. Ford Romanya SRL faaliyetlerinin Şirketimizin finansal tabloları açısından önemli büyüklüğe sahip olması sebebiyle anılan tarihten itibaren Ford Romanya SRL ve Ford Otosan Netherlands BV konsolidasyona tabi tutulacak olup Şirketimizin finansal tabloları, 30.09.2022 ara hesap döneminden itibaren konsolide olarak hazırlanacaktır.İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070922BIST