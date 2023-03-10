***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2023 18:50
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 10 Mart 2023 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmelerine ilişkin 09.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılmak suretiyle, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Yıldırım Ali Koç'un ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sn James Kieran Vincent Cahill'in getirilmelerine karar verilmiştir.
Bu vesileyle Yönetim Kurulu'muz Başkan Sn. Yıldırım Ali Koç, Şeref Başkanı Sn. Mustafa Rahmi Koç, Başkan Yardımcısı Sn. James Kieran Vincent Cahill, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Güven Özyurt, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Başyardımcısı Sn. David Joseph Cuthbert Johnston, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Haydar Yenigün, Yönetim Kurulu Üyesi Sn Levent Çakıroğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. William Richard Periam, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Johan Egbert Schep, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Lisa Katharine King ile, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatma Füsun Akkal Bozok ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Katja Windt'den oluşmaktadır.
Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının Ticaret Sicili'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesi karara bağlanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122937
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|
|ERCB
|126,50
|308.762.593
|% 10,00
|
|BVSAN
|54,75
|407.292.913
|% 9,98
|
|MARKA
|8,05
|29.192.391
|% 9,97
|
|AVTUR
|3,64
|5.894.611
|% 9,97
|
|CANTE
|66,35
|446.464.247
|% -9,97
|
|EMKEL
|9,32
|437.371.550
|% -9,95
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|MERCN
|32,60
|106.037.036
|% -9,89
|
|TERA
|25,62
|79.285.318
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|BALAT
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|3.039.972
|% -8,67
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|6.952.526.029
|% 2,54
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|52,20
|5.524.825.596
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|19,52
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|YKBNK
|11,86
|4.561.348.060
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|AKBNK
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|ADESE
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|398.273.996
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|EKGYO
|8,09
|1.491.071.161
|% -1,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|18,9685
|% 0,08
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|Euro
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|Frank
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|Riyal
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|5,0614
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|Alış
|Satış
|%
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|1.863
|31,72
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|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|18,11
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|71,00
|
|Tam
|7.666
|7.739
|109,00
|
|Yarım
|3.745
|3.787
|53,00
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|Çeyrek
|1.873
|1.894
|27,00
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|Gümüş.Ons
|20,49
|20,51
|0,44
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|Gümüş Gr.
|12,45
|12,47
|0,23
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|B. Petrol
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