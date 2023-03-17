***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Ford Trucks İş Alanı Lideri görevini yürüten Sayın Serhan Turfan, Koç Topluluğu bünyesinde yeni bir göreve atanacak olması nedeni ile 23 Mart 2023 tarihi itibarıyla şirketimizden ayrılacaktır.Ford Trucks Tribe Lideri - Uluslararası görevini yürüten Sayın Ercan Emrah Duman, 23 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Ford Trucks İş Alanı Lideri Rolüne atanmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126001BIST