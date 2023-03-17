***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2023 18:29
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Ford Trucks İş Alanı Lideri görevini yürüten Sayın Serhan Turfan, Koç Topluluğu bünyesinde yeni bir göreve atanacak olması nedeni ile 23 Mart 2023 tarihi itibarıyla şirketimizden ayrılacaktır.
Ford Trucks Tribe Lideri - Uluslararası görevini yürüten Sayın Ercan Emrah Duman, 23 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Ford Trucks İş Alanı Lideri Rolüne atanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126001
BIST
18:055.136
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASTOR
|64,90
|6.347.837.127
|% 10,00
|
|ALFAS
|366,30
|1.107.429.974
|% 10,00
|
|AZTEK
|27,34
|194.774.071
|% 9,98
|
|TRCAS
|15,54
|48.817.205
|% 9,98
|
|TUCLK
|31,30
|49.413.318
|% 9,98
|
|MARKA
|10,60
|20.097.729
|% -9,94
|
|ETYAT
|5,41
|6.383.550
|% -8,92
|
|KRGYO
|12,83
|30.488.989
|% -7,56
|
|PENTA
|21,58
|595.631.018
|% -7,38
|
|OTTO
|87,95
|683.600
|% -7,27
|
|ASTOR
|64,90
|6.347.837.127
|% 10,00
|
|GOKNR
|21,42
|5.070.390.549
|% 9,96
|
|OYAKC
|41,16
|3.205.800.764
|% 0,68
|
|KONTR
|170,00
|1.579.281.523
|% 7,73
|
|SDTTR
|147,90
|1.182.022.577
|% 4,45
|
|GOKNR
|21,42
|5.070.390.549
|% 9,96
|
|ASTOR
|64,90
|6.347.837.127
|% 10,00
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|SOKE
|18,50
|1.075.527.575
|% 3,53
|
|PENTA
|21,58
|595.631.018
|% -7,38
|
|MOBTL
|3,87
|83.461.326
|% -3,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0063
|19,0103
|% 0,11
|
|Euro
|20,2806
|20,2860
|% 0,73
|
|Sterlin
|23,0545
|23,1701
|% 0,49
|
|Frank
|20,3703
|20,4930
|% 0,03
|
|Riyal
|5,0446
|5,0699
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.961
|1.962
|42,12
|
|Altın Gr.
|1.197
|1.197
|24,10
|
|Cumhuriyet
|8.005
|8.126
|118,00
|
|Tam
|8.032
|8.127
|141,00
|
|Yarım
|3.938
|3.977
|69,00
|
|Çeyrek
|1.969
|1.988
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,22
|0,50
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|Gümüş Gr.
|13,54
|13,55
|0,28
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|B. Petrol
|72,70
|72,70
|-2,00
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