***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2023 18:24
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimizin kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik ve uyum alanındaki çalışmaları kapsamında, Toplumsal Yatırım Politikası, Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası, Disiplin Politikası ve Etik & İhbar Politikası yürürlüğe konulmuş olup, ilgili politika metinlerimiz www.fordotosan.com.tr adresindeki internet sitemizde kamuyla paylaşılmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159197
BIST
18:055.495
En Düşük
|Değişim
|: 2,51%
|| 134,71
|Açılış
|: 5.398
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|Önceki Kapanış
|: 5.361
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5.378
En Yüksek
5.495
18:0523,6442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0737
|Açılış
|: 23,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
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23,6836
En Düşük
23,4435
18:0525,9214
En Yüksek
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|: 1,65%
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|Açılış
|: 25,5000
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|Önceki Kapanış
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1.491,77
En Düşük
1.462,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLKIM
|53,90
|57.871.700
|% 10,00
|
|EUHOL
|1,98
|52.572.905
|% 10,00
|
|OSTIM
|3,85
|72.321.521
|% 10,00
|
|AVHOL
|60,50
|82.560.396
|% 10,00
|
|SODSN
|31,90
|1.337.285
|% 10,00
|
|IHAAS
|152,40
|45.396.116
|% -9,98
|
|BURCE
|158,10
|34.790.319
|% -9,97
|
|BURVA
|70,85
|134.988.276
|% -9,97
|
|ATLAS
|3,27
|8.309.354
|% -7,37
|
|AVOD
|3,26
|197.227.663
|% -7,12
|
|THYAO
|183,00
|7.453.398.769
|% 0,05
|
|SASA
|56,30
|5.151.183.675
|% 2,46
|
|AKBNK
|19,23
|4.623.098.742
|% 4,68
|
|YKBNK
|12,99
|4.071.650.070
|% 7,44
|
|ISCTR
|13,80
|3.389.813.533
|% 4,23
|
|YKBNK
|12,99
|4.071.650.070
|% 7,44
|
|ISCTR
|13,80
|3.389.813.533
|% 4,23
|
|AKBNK
|19,23
|4.623.098.742
|% 4,68
|
|ZOREN
|3,03
|646.105.172
|% 5,58
|
|EKGYO
|7,17
|910.202.722
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6393
|23,6464
|% 0,32
|
|Euro
|25,8843
|25,9355
|% 1,71
|
|Sterlin
|30,1342
|30,2854
|% 1,34
|
|Frank
|26,4264
|26,5856
|% 1,50
|
|Riyal
|6,2845
|6,3160
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|16,43
|
|Altın Gr.
|1.487
|1.487
|17,05
|
|Cumhuriyet
|9.776
|9.924
|-78,00
|
|Tam
|9.722
|9.987
|-68,26
|
|Yarım
|4.763
|4.877
|22,00
|
|Çeyrek
|2.381
|2.438
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,87
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|18,10
|18,12
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,69
|75,69
|2,49
|