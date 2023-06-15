***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu tarafından, Şirketimizin kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik ve uyum alanındaki çalışmaları kapsamında, Toplumsal Yatırım Politikası, Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası, Disiplin Politikası ve Etik & İhbar Politikası yürürlüğe konulmuş olup, ilgili politika metinlerimiz www.fordotosan.com.tr adresindeki internet sitemizde kamuyla paylaşılmaktadır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159197BIST