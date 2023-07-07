***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2023 18:24
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:
09 Mart 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sn. David Joseph Cutbert Johnston, Ford Motor Company organizasyonundaki görev değişikliği nedeniyle 07.07.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmıştır. David Joseph Cutbert Johnston'ın Şirketimizdeki Ford Otosan Lideri-Batarya ve Ortaklıklar yetkilisi görevi ise devam etmektedir. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Ford Otosan Lideri Sn. Josephine Mary Payne, toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tabi olmak üzere atanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167500
BIST
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18:056.187
En Düşük
|Değişim
|: 0,75%
|| 45,95
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
18:0526,0694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0034
|Açılış
|: 26,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0011
18:0528,6188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1949
|Açılış
|: 28,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
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28,7006
En Düşük
28,1922
18:051.615,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 12,67
|Açılış
|: 1.615,29
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|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
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1.621,37
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SKTAS
|3,76
|32.187.760
|% 34,29
|
|MMCAS
|5,39
|499.535
|% 10,00
|
|KSTUR
|349,80
|759.589
|% 10,00
|
|LIDER
|94,60
|140.866.710
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,86
|21.991.014
|% 10,00
|
|MACKO
|87,30
|352.671.817
|% -10,00
|
|IHAAS
|29,98
|213.431.796
|% -9,97
|
|DGGYO
|33,46
|85.849.063
|% -5,16
|
|SODSN
|33,70
|478.465
|% -5,12
|
|PETUN
|59,60
|44.467.517
|% -4,87
|
|ASTOR
|81,65
|8.713.898.811
|% 4,88
|
|THYAO
|215,20
|6.946.785.030
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,45
|5.705.541.700
|% 6,42
|
|EREGL
|39,00
|4.552.766.938
|% 1,56
|
|TUPRS
|90,80
|3.683.689.578
|% 3,12
|
|EKGYO
|8,45
|5.705.541.700
|% 6,42
|
|ZOREN
|3,60
|637.730.287
|% 0,84
|
|YKBNK
|12,96
|2.012.886.427
|% -0,46
|
|DOHOL
|10,92
|1.601.293.777
|% 5,20
|
|KRDMD
|24,32
|2.933.492.044
|% 5,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0686
|26,0762
|% 0,01
|
|Euro
|28,5941
|28,6080
|% 0,65
|
|Sterlin
|33,3970
|33,5645
|% 0,81
|
|Frank
|29,2425
|29,4187
|% 0,78
|
|Riyal
|6,9283
|6,9631
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|15,83
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.615
|12,80
|
|Cumhuriyet
|10.772
|10.935
|14,00
|
|Tam
|10.406
|10.659
|-7,00
|
|Yarım
|5.211
|5.354
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.614
|2.677
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,08
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|19,33
|19,35
|0,29
|
|B. Petrol
|77,86
|77,86
|1,36
|