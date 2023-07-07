***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:09 Mart 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sn. David Joseph Cutbert Johnston, Ford Motor Company organizasyonundaki görev değişikliği nedeniyle 07.07.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmıştır. David Joseph Cutbert Johnston'ın Şirketimizdeki Ford Otosan Lideri-Batarya ve Ortaklıklar yetkilisi görevi ise devam etmektedir. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Ford Otosan Lideri Sn. Josephine Mary Payne, toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tabi olmak üzere atanmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167500BIST