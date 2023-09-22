Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.09.2023 18:26
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimizde Kalite Platform Alanı Lideri görevini yürüten Sn. Fikri Onur Sarıkaya, 30 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Malzeme Planlama ve Lojistik Lideri olarak atanmış bulunmaktadır.
Şirketimizde V801 Proje Lideri görevini yürüten Sn. Pınar Topçu, 30 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kalite Platform Alanı Lideri olarak atanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196937


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:058.039
Değişim :  0,48% |  38,72
Açılış :  8.035  
Önceki Kapanış :  8.000  
En Düşük
7.981 En Yüksek
8.094
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GOKNR 30,80 702.160.731 % 10,00  
FONET 20,68 68.999.151 % 10,00  
RAYSG 56,10 95.922.776 % 10,00  
ISBTR 321.084,00 4.816.260 % 10,00  
TETMT 2.145,00 58.305.037 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,1602 27,1662 % 0,17  
Euro 28,9608 28,9794 % 0,27  
Sterlin 33,1898 33,3562 % -0,16  
Frank 29,8547 30,0345 % -0,02  
Riyal 7,2206 7,2568 % 0,17  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.926 1.927 6,37  
Altın Gr. 1.683 1.684 8,96  
Cumhuriyet 11.367 11.539 70,00  
Tam 11.115 11.217 27,00  
Yarım 5.575 5.632 14,00  
Çeyrek 2.779 2.816 7,00  
Gümüş.Ons 23,55 23,58 0,16  
Gümüş Gr. 20,58 20,60 0,18  
B. Petrol 92,84 92,84 -0,46  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru