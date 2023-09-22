***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Kalite Platform Alanı Lideri görevini yürüten Sn. Fikri Onur Sarıkaya, 30 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Malzeme Planlama ve Lojistik Lideri olarak atanmış bulunmaktadır.Şirketimizde V801 Proje Lideri görevini yürüten Sn. Pınar Topçu, 30 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kalite Platform Alanı Lideri olarak atanmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196937BIST