***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar09 Mart 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sn. Lisa Katherine King, Ford Motor Company organizasyonundaki görevinden ayrılmasını takiben, 31.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245954BIST