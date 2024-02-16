***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde İnovasyon ve Yeni Girişimler Lideri görevini yürüten Sn. Fahrettin Canalp Gündoğdu, 1 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Araç Donanım Sistemleri Mühendisliği Lideri olarak atanmıştır.Şirketimizde Dönüşüm Lideri görevini yürüten Sn. Erhan Köseoğlu, 1 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Büyüme ve Akıllı Hareketlilik İş Alanı Lideri olarak atanmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250176BIST