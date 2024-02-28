***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Kurumsal Yönetim Komitesi kararı doğrultusunda yapılan değerlendirmeye uygun olarak mevcut bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sayın Katja Windt ve Sayın Fatma Füsun Akkal Bozok'un "bağımsız yönetim kurulu üye adayları" olarak Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, "Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmama" kriterini karşılamayan Sn. Fatma Füsun Akkal Bozok'un özgeçmişinden görülebilecek yetkinlikleri dikkate alınarak Tebliğ'in 6'ncı maddesinin 5'inci fıkrası hükmü çerçevesinde azami bir yıla kadar geçici bir süreyle sınırlı olmak üzere bağımsız yönetim kurulu seçilebilmesi için de SPK'ya uygun görüş talebiyle başvurulmuştur.SPK tarafından, Sn. Fatma Füsun Akkal Bozok için Şirketimizin Tebliğ'in 6'ncı maddesinin 5'inci fıkrası hükmünde belirtilen istisnadan yararlandırılması suretiyle, Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiş olup, yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında mevcut bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sn. Katja Windt ve Sn. Fatma Füsun Akkal Bozok, bağımsız yönetim kurulu adayları olarak genel kurulun onayına sunulacaktır.İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252820BIST