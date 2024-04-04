***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından görev dağılımı yapılmak suretiyle, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Yıldırım Ali Koç'un ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sn. James Kieran Vincent Cahill'in getirilmelerine karar verilmiştir.Yönetim Kurulumuz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde:· Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Sn. Fatma Füsun Akkal Bozok ve Sn. Katja Windt'in getirilmesine,· Aday Gösterme Komitesi'ne atfedilen görevleri de yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sn. Fatma Füsun Akkal Bozok ve Komite Üyeliklerine Sn. Haydar Yenigün, Sn. William Richard Periam, Sn. Katja Windt ve Sn. Saibe Gül Ertuğ'un getirilmesine,· Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanlığı'na Sn. Fatma Füsun Akkal Bozok ve Komite Üyeliklerine Sn. Haydar Yenigün ve Sn. William Richard Periam'ın getirilmesine,· Ücret Komitesi Başkanlığı'na Sn. Fatma Füsun Akkal Bozok ve Komite Üyeliklerine Sn. Haydar Yenigün ve Sn. James Kieran Vincent Cahill'in getirilmesinekarar verilmiştir.Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kurulan komitelerin çalışma esasları internet sitemizde yayınlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267706BIST