***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYILDIRIM ALİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 24.07.1997 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet B Grubu Bağımsız Üye Değil HayırSTUART JOHN ROWLEY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 28.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Ford Avrupa Başkanı (President) Evet C Grubu Bağımsız Üye Değil Hayır Ücret Komitesi ÜyesiMUSTAFA RAHMİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 11.02.1961 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı Evet B Grubu Bağımsız Üye Değil HayırALİ İHSAN İLKBAHAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.03.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Evet B Grubu Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiOSMAN TURGAY DURAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 10.04.2002 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi. Ücret Komitesi Üyesi Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet B Grubu Bağımsız Üye Değil HayırİSMAİL CENK ÇİMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.03.2014 İcrada Görevli Değil - Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Evet B Grubu Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi. Ücret Komitesi Üyesi.WILLIAM RICHARD PERIAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 11.09.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi- Genel Müdür Başyardımcısı CFO, Ford Avrupa Evet C Grubu Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.HAYDAR YENİGÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.02.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi - Evet B Grubu Bağımsız Üye Değil HayırLISA KATHARINE KING Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 03.08.2016 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Başyardımcısı - Evet C Grubu Bağımsız Üye Değil HayırJÖRG-MICHAEL ALFRED BEYER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.03.2019 İcrada Görevli Değil - Mühendislik Direktörü, Ford Avrupa Evet C Grubu Bağımsız Üye Değil HayırDAVE JOHNSTON Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 11.09.2019 İcrada Görevli - - Evet C Grubu Bağımsız Üye Değil HayırTHOMAS PETER LUDWIG RÜCKERT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.03.2020 İcrada Görevli İş Stratejileri Müdürü (Ford Orta Doğu & Afrika Bölgesi) Evet C Grubu Bağımsız Üye Değil HayırFATMA FÜSUN AKKAL BOZOK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.03.2018 İcrada Görevli Değil - - Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740716 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı, Ücret Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiLEONARD MARTIN MEANY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2016 İcrada Görevli Değil - - Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740716 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830527BIST