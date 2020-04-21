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***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.04.2020 18:12
GÜNCEL HABERLER



***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YILDIRIM ALİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 24.07.1997 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet B Grubu Bağımsız Üye Değil Hayır
STUART JOHN ROWLEY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 28.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Ford Avrupa Başkanı (President) Evet C Grubu Bağımsız Üye Değil Hayır Ücret Komitesi Üyesi
MUSTAFA RAHMİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 11.02.1961 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı Evet B Grubu Bağımsız Üye Değil Hayır
ALİ İHSAN İLKBAHAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.03.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Evet B Grubu Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
OSMAN TURGAY DURAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 10.04.2002 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi. Ücret Komitesi Üyesi Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet B Grubu Bağımsız Üye Değil Hayır
İSMAİL CENK ÇİMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.03.2014 İcrada Görevli Değil - Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Evet B Grubu Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi. Ücret Komitesi Üyesi.
WILLIAM RICHARD PERIAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 11.09.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi- Genel Müdür Başyardımcısı CFO, Ford Avrupa Evet C Grubu Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.
JOHAN EGBERT SCHEP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.11.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür, Ticari Araçlar, Ford Avrupa Evet C Grubu Bağımsız Üye Değil Hayır
HAYDAR YENİGÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.02.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi - Evet B Grubu Bağımsız Üye Değil Hayır
LISA KATHARINE KING Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 03.08.2016 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Başyardımcısı - Evet C Grubu Bağımsız Üye Değil Hayır
JÖRG-MICHAEL ALFRED BEYER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.03.2019 İcrada Görevli Değil - Mühendislik Direktörü, Ford Avrupa Evet C Grubu Bağımsız Üye Değil Hayır
DAVE JOHNSTON Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 11.09.2019 İcrada Görevli - - Evet C Grubu Bağımsız Üye Değil Hayır
FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.03.2018 İcrada Görevli Değil - - Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740716 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı, Ücret Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
LEONARD MARTIN MEANY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2016 İcrada Görevli Değil - - Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740716 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839610


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