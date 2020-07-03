***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.07.2020 18:16
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Kocaeli-Gölcük Fabrikası: Denizevler Mah. Ali Uçar Cad. No:53 41670 Gölcük/Kocaeli
Kocaeli-Yeniköy Fabrikası: Denizevler Mah. Ali Uçar Cad. No:53 41670 Gölcük/Kocaeli
Eskişehir Fabrikası: Yenice Mahallesi, Ford Otosan Fabrika Sahası Küme Evler No:1-1 İnönü/Eskişehir
Sancaktepe Yedek Parça Dağıtım Merkezi: Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No:2 34885 Sancaktepe/İstanbul
Sancaktepe Ar-Ge Merkezi: Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No:2 34885 Sancaktepe/İstanbul
ODTÜ Teknokent Ofisi: Üniversiteler İhsan Doğramacı Bulvarı 19 / ZK-10 Çankaya/Ankara
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854465
BIST
18:00115.748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -1.159,30
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
115.312
18:006,8673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0145
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,9035
En Düşük
6,8453
18:007,7261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0225
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7630
En Düşük
7,6844
18:00391,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,66
|Açılış
|: 391,99
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
394,04
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|5,64
|9.907.055
|% 9,94
|
|MARKA
|2,66
|61.057.219
|% 9,92
|
|UFUK
|5,44
|192.977
|% 9,90
|
|ORMA
|5,90
|405.955
|% 9,87
|
|KPHOL
|3,90
|274.002
|% 9,86
|
|AKMGY
|36,14
|5.171.587
|% -5,39
|
|YBTAS
|7.040,00
|144.326
|% -4,25
|
|KUYAS
|2,61
|34.762.898
|% -4,04
|
|UZERB
|5,12
|91.222
|% -3,40
|
|ULUUN
|9,94
|161.001.688
|% -3,21
|
|ODAS
|2,62
|836.067.440
|% 2,75
|
|ALBRK
|1,83
|765.112.912
|% 3,98
|
|EKGYO
|2,04
|752.624.910
|% -1,45
|
|BIZIM
|20,66
|565.749.456
|% -2,27
|
|CEMAS
|1,69
|454.264.788
|% 1,20
|
|ALBRK
|1,83
|765.112.912
|% 3,98
|
|EKGYO
|2,04
|752.624.910
|% -1,45
|
|ODAS
|2,62
|836.067.440
|% 2,75
|
|CEMAS
|1,69
|454.264.788
|% 1,20
|
|IHLGM
|1,68
|408.066.989
|% -0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5348
|8,5776
|% 0,18
|
|Frank
|7,2376
|7,2812
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8256
|1,8347
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-0,19
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,57
|
|Cumhuriyet
|2.537
|2.558
|4,10
|
|Tam
|2.611
|2.625
|4,20
|
|Yarım
|1.269
|1.284
|2,00
|
|Çeyrek
|634
|643
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,98
|0,03
|
|B. Petrol
|42,78
|42,78
|-0,36
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 115, 738 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1 altında . İşlem hacmi 19, 491.00 milyon TL de
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, KRDMD, THYAO
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1477, 65 kaybederek (% -1.36 ) 106, 808
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : METAL, ISBIR, ORMA, KPHOL, IHYAY
-
17:54
KUTPO, BURCE, AYCES değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında