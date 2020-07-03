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***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.07.2020 18:16
GÜNCEL HABERLER



***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Kocaeli-Gölcük Fabrikası: Denizevler Mah. Ali Uçar Cad. No:53 41670 Gölcük/Kocaeli
Kocaeli-Yeniköy Fabrikası: Denizevler Mah. Ali Uçar Cad. No:53 41670 Gölcük/Kocaeli
Eskişehir Fabrikası: Yenice Mahallesi, Ford Otosan Fabrika Sahası Küme Evler No:1-1 İnönü/Eskişehir
Sancaktepe Yedek Parça Dağıtım Merkezi: Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No:2 34885 Sancaktepe/İstanbul
Sancaktepe Ar-Ge Merkezi: Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No:2 34885 Sancaktepe/İstanbul
ODTÜ Teknokent Ofisi: Üniversiteler İhsan Doğramacı Bulvarı 19 / ZK-10 Çankaya/Ankara





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854465


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115.312
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULAS 5,64 9.907.055 % 9,94  
MARKA 2,66 61.057.219 % 9,92  
UFUK 5,44 192.977 % 9,90  
ORMA 5,90 405.955 % 9,87  
KPHOL 3,90 274.002 % 9,86  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5348 8,5776 % 0,18  
Frank 7,2376 7,2812 % 0,23  
Riyal 1,8256 1,8347 % 0,21  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.775 -0,19  
Altın Gr. 392 392 0,57  
Cumhuriyet 2.537 2.558 4,10  
Tam 2.611 2.625 4,20  
Yarım 1.269 1.284 2,00  
Çeyrek 634 643 1,00  
Gümüş.Ons 18,01 18,04 0,08  
Gümüş Gr. 3,98 3,98 0,03  
B. Petrol 42,78 42,78 -0,36  
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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