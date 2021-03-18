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***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.03.2021 20:48



***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
İsmail Oğuz Toprakoğlu Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı-CFO 03.07.2014 0262 315 69 02 otoprako@ford.com.tr
Aslı Selçuk Yatırımcı İlişkileri Müdürü 03.07.2014 0216 564 74 99 aselcuk@ford.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 / Kurumsal Yönetim Derecelendirme 209627 / 702002




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919136


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CLEBI 330,00 215.476.778 % 10,00  
ERBOS 68,85 103.133.701 % 9,98  
BLCYT 11,46 66.202.439 % 9,98  
GOLTS 65,05 54.297.837 % 9,97  
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Riyal 1,9476 1,9573 % -2,24  
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Altın Gr. 408 408 -12,25  
Cumhuriyet 2.726 2.767 -51,00  
Tam 2.710 2.780 -54,08  
Yarım 1.310 1.345 -26,16  
Çeyrek 657 672 -13,08  
Gümüş.Ons 25,98 26,03 -0,30  
Gümüş Gr. 6,11 6,11 -0,23  
B. Petrol 62,06 62,06 -5,94  
Seans Raporu 18:05
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