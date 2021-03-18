***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.03.2021 20:48
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
İsmail Oğuz Toprakoğlu Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı-CFO 03.07.2014 0262 315 69 02 otoprako@ford.com.tr
Aslı Selçuk Yatırımcı İlişkileri Müdürü 03.07.2014 0216 564 74 99 aselcuk@ford.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 / Kurumsal Yönetim Derecelendirme 209627 / 702002
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919136
BIST
18:051.551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -11,18
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.575
En Düşük
1.548
18:057,3116
En Yüksek
|Değişim
|: -2,45%
|| -0,1838
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,2859
18:058,7440
En Yüksek
|Değişim
|: -2,74%
|| -0,2462
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,7054
18:05407,94
En Yüksek
|Değişim
|: -3,00%
|| -12,61
|Açılış
|: 407,94
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
405,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAMEL
|31,02
|7.493.091
|% 10,00
|
|CLEBI
|330,00
|215.476.778
|% 10,00
|
|ERBOS
|68,85
|103.133.701
|% 9,98
|
|BLCYT
|11,46
|66.202.439
|% 9,98
|
|GOLTS
|65,05
|54.297.837
|% 9,97
|
|UZERB
|56,70
|821.123
|% -10,00
|
|VAKKO
|15,84
|35.943.219
|% -10,00
|
|SANKO
|14,39
|169.671.321
|% -9,95
|
|YBTAS
|16.500,00
|286.789
|% -7,82
|
|FROTO
|212,00
|2.573.669.491
|% -7,50
|
|GARAN
|9,04
|3.576.240.045
|% 3,31
|
|FROTO
|212,00
|2.573.669.491
|% -7,50
|
|ODAS
|4,02
|1.491.470.368
|% 7,77
|
|THYAO
|13,94
|1.337.789.701
|% -4,19
|
|KRDMD
|7,59
|1.070.445.923
|% -0,26
|
|GARAN
|9,04
|3.576.240.045
|% 3,31
|
|ODAS
|4,02
|1.491.470.368
|% 7,77
|
|EKGYO
|2,17
|678.918.212
|% -0,46
|
|YKBNK
|2,75
|827.091.018
|% 2,23
|
|TSKB
|1,70
|318.993.249
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3105
|7,3116
|% -2,45
|
|Euro
|8,7274
|8,7440
|% -2,74
|
|Sterlin
|10,1664
|10,2173
|% -2,56
|
|Frank
|7,8603
|7,9077
|% -2,84
|
|Riyal
|1,9476
|1,9573
|% -2,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-10,26
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-12,25
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-51,00
|
|Tam
|2.710
|2.780
|-54,08
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|-26,16
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,08
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,03
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|-0,23
|
|B. Petrol
|62,06
|62,06
|-5,94
|