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***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.10.2021 19:02



***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Otokar Otomotiv Sanayi A.Ş. Ticari Araç ve Savunma Sanayine Yönelik Araç İmalat ve Satışı 24000000 140599 TRY 0,59 İlişki Taraf
Rezervis Mobil Teknoloji A.Ş. Bilgisayar Programlama Faaliyetleri 66667 16667 TRY 25 İştirak
Gembox Teknoloji Girişimleri Anonim Şirketi Araştırma, geliştirme, danışmanlık, mühendislik ve kuluçka faaliyetleri, bu alanlarda kurulmuş şirketlere ve yürütülen girişimlere yatırım yapılması 7500000 7500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Ford Otosan Netherlands BV Ford Trucks ihraç pazar yapılanmalarının merkezi olarak yönetilmesi 100 100 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Rakun Mobilite Teknoloji Ve Ticaret Anonim Şirketi Rakun Mobilite Teknoloji ve Ticaret A.Ş. mobilite alanında ürün, teknoloji ve çözümler geliştirmek ve satışa sunmak 625000 625000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973059


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SARKY 18,48 88.571.489 % 10,00  
ATATP 43,56 33.240.682 % 10,00  
SELVA 10,91 30.332.247 % 9,98  
PENTA 226,40 34.568.754 % 9,96  
KARYE 22,10 55.733.232 % 9,95  
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12:35 Alış Satış %  
Dolar 9,5299 9,5451 % 0,69  
Euro 11,1279 11,1525 % 1,14  
Sterlin 13,1110 13,1768 % 0,92  
Frank 10,4161 10,4789 % 1,24  
Riyal 2,5348 2,5475 % 0,55  
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12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.799 1.799 1,90  
Altın Gr. 552 552 3,72  
Cumhuriyet 3.649 3.704 45,00  
Tam 3.620 3.711 30,50  
Yarım 1.750 1.795 14,76  
Çeyrek 878 898 7,37  
Gümüş.Ons 24,05 24,08 0,00  
Gümüş Gr. 7,38 7,39 0,04  
B. Petrol 82,66 82,66 -1,21  
Seans Raporu 12:35
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