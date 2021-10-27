***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.10.2021 19:02
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Otokar Otomotiv Sanayi A.Ş. Ticari Araç ve Savunma Sanayine Yönelik Araç İmalat ve Satışı 24000000 140599 TRY 0,59 İlişki Taraf
Rezervis Mobil Teknoloji A.Ş. Bilgisayar Programlama Faaliyetleri 66667 16667 TRY 25 İştirak
Gembox Teknoloji Girişimleri Anonim Şirketi Araştırma, geliştirme, danışmanlık, mühendislik ve kuluçka faaliyetleri, bu alanlarda kurulmuş şirketlere ve yürütülen girişimlere yatırım yapılması 7500000 7500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Ford Otosan Netherlands BV Ford Trucks ihraç pazar yapılanmalarının merkezi olarak yönetilmesi 100 100 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Rakun Mobilite Teknoloji Ve Ticaret Anonim Şirketi Rakun Mobilite Teknoloji ve Ticaret A.Ş. mobilite alanında ürün, teknoloji ve çözümler geliştirmek ve satışa sunmak 625000 625000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973059
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.525
En Düşük
1.517
12:359,5451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0650
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6315
En Düşük
9,4668
12:3511,1525
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1254
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,1795
En Düşük
11,0056
12:35551,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,72
|Açılış
|: 551,68
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
558,06
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler12:35
|SARKY
|18,48
|88.571.489
|% 10,00
|
|ATATP
|43,56
|33.240.682
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|30.332.247
|% 9,98
|
|PENTA
|226,40
|34.568.754
|% 9,96
|
|KARYE
|22,10
|55.733.232
|% 9,95
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% -8,30
|
|GOODY
|8,00
|53.493.229
|% -6,32
|
|KTSKR
|31,42
|83.101.218
|% -5,59
|
|TIRE
|8,72
|23.481.632
|% -5,22
|
|TURSG
|4,89
|76.087.590
|% -4,31
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% -1,37
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,81
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 2,63
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% -1,20
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5299
|9,5451
|% 0,69
|
|Euro
|11,1279
|11,1525
|% 1,14
|
|Sterlin
|13,1110
|13,1768
|% 0,92
|
|Frank
|10,4161
|10,4789
|% 1,24
|
|Riyal
|2,5348
|2,5475
|% 0,55
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|1,90
|
|Altın Gr.
|552
|552
|3,72
|
|Cumhuriyet
|3.649
|3.704
|45,00
|
|Tam
|3.620
|3.711
|30,50
|
|Yarım
|1.750
|1.795
|14,76
|
|Çeyrek
|878
|898
|7,37
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,39
|0,04
|
|B. Petrol
|82,66
|82,66
|-1,21
|
Seans Raporu
12:35
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-
17:56
DOBUR, AKFGY, PEGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:56
TIRE, KTSKR, GOODY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:41
ATATP, EGSER, PENTA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:26
DIRIT, ZRGYO, SARKY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:26
KTSKR, GOODY, FRIGO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında