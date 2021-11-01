***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge Noİsmail Oğuz Toprakoğlu Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı-CFO 03.07.2014 0262 315 69 02 otoprako@ford.com.trBahar Efeoğlu Ağar Yatırımcı İlişkileri Müdürü 01.11.2021 0216 564 78 59 bagar@ford.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 / Kurumsal Yönetim Derecelendirme 211136 / 702008Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiOtokar Otomotiv Sanayi A.Ş. Ticari Araç ve Savunma Sanayine Yönelik Araç İmalat ve Satışı 24000000 140599 TRY 0,59 İlişki TarafGembox Teknoloji Girişimleri Anonim Şirketi Araştırma, geliştirme, danışmanlık, mühendislik ve kuluçka faaliyetleri, bu alanlarda kurulmuş şirketlere ve yürütülen girişimlere yatırım yapılması 7500000 7500000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkFord Otosan Netherlands BV Ford Trucks ihraç pazar yapılanmalarının merkezi olarak yönetilmesi 100 100 EUR 100 Bağlı OrtaklıkRakun Mobilite Teknoloji Ve Ticaret Anonim Şirketi Rakun Mobilite Teknoloji ve Ticaret A.Ş. mobilite alanında ürün, teknoloji ve çözümler geliştirmek ve satışa sunmak 625000 625000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973620BIST