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***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.11.2021 18:31



***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
İsmail Oğuz Toprakoğlu Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı-CFO 03.07.2014 0262 315 69 02 otoprako@ford.com.tr
Bahar Efeoğlu Ağar Yatırımcı İlişkileri Müdürü 01.11.2021 0216 564 78 59 bagar@ford.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 / Kurumsal Yönetim Derecelendirme 211136 / 702008

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Otokar Otomotiv Sanayi A.Ş. Ticari Araç ve Savunma Sanayine Yönelik Araç İmalat ve Satışı 24000000 140599 TRY 0,59 İlişki Taraf
Gembox Teknoloji Girişimleri Anonim Şirketi Araştırma, geliştirme, danışmanlık, mühendislik ve kuluçka faaliyetleri, bu alanlarda kurulmuş şirketlere ve yürütülen girişimlere yatırım yapılması 7500000 7500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Ford Otosan Netherlands BV Ford Trucks ihraç pazar yapılanmalarının merkezi olarak yönetilmesi 100 100 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Rakun Mobilite Teknoloji Ve Ticaret Anonim Şirketi Rakun Mobilite Teknoloji ve Ticaret A.Ş. mobilite alanında ürün, teknoloji ve çözümler geliştirmek ve satışa sunmak 625000 625000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973620


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FRIGO 23,56 47.144.799 % 9,99  
DOBUR 64,40 26.802.130 % 9,99  
VERTU 23,38 138.682.981 % 9,97  
RODRG 14,57 3.250.810 % 9,96  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,5894 9,5971 % 0,64  
Euro 11,1046 11,1163 % 0,38  
Sterlin 13,0167 13,0820 % 0,18  
Frank 10,4445 10,5074 % -0,02  
Riyal 2,5495 2,5623 % 0,58  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.788 -5,27  
Altın Gr. 551 551 1,61  
Cumhuriyet 3.631 3.686 11,00  
Tam 3.616 3.707 13,58  
Yarım 1.748 1.793 6,57  
Çeyrek 877 897 3,28  
Gümüş.Ons 23,40 23,43 -0,63  
Gümüş Gr. 7,21 7,22 -0,16  
B. Petrol 84,45 84,45 -0,26  
Seans Raporu 18:05
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