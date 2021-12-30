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***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.12.2021 21:02
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HAYDAR YENİGÜN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı (Kocaeli Fabrika Müdürü) -
DAVE JOHNSTON Genel Müdür Başyardımcısı Üst Düzey Yönetici - -
İSMAİL OĞUZ TOPRAKOĞLU Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler-CFO) Üst Düzey Yönetici - -
ÖZGÜR YÜCETÜRK Genel Müdür Yardımcısı (Pazarlama Satış ve Satış Sonrası) Üst Düzey Yönetici Direktör (Satış) -
GÜVEN ÖZYURT Genel Müdür Yardımcısı (Operasyonlar) Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı (Satınalma) -
CEMİL CEM TEMEL Genel Müdür Yardımcısı (Yeni Projeler) Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı (Kocaeli Fabrikaları ve Yeni Projeler), Direktör (Kocaeli Fabrikası) -
SERHAN TURFAN Genel Müdür Yardımcısı (Ford Trucks) Üst Düzey Yönetici Direktör (Ford Trucks Türkiye) -
HASAN KAZİM BURAK GÖKÇELİK Genel Müdür Yardımcısı (Ürün Geliştirme) Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı ( Mühendislik) -
MURAT SENİR Genel Müdür Yardımcısı (Satınalma) Üst Düzey Yönetici Direktör (Satınalma) -
ALİ RIZA AKSOY Direktör (İnsan Kaynakları) Üst Düzey Yönetici - -
SAİBE GÜL ERTUĞ Direktör (İnovasyon&Yeni Girişimler) Üst Düzey Yönetici - -
OYA BAŞAK AKYOL Direktör (Toplam Kalite) Üst Düzey Yönetici - -
AHMET SERDAR KAYHAN Direktör (Hukuk ve Uyum) Üst Düzey Yönetici - -
HAYRİYE KARAKUZU KARADENİZ Direktör (Bilgi Teknolojileri) Üst Düzey Yönetici - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987296


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MAALT 252,20 7.994.845 % 9,99  
GEDIK 8,05 38.884.984 % 9,97  
PSDTC 27,82 41.726.171 % 9,96  
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Cumhuriyet 5.080 5.157 100,00  
Tam 5.053 5.185 99,98  
Yarım 2.442 2.508 48,36  
Çeyrek 1.225 1.254 24,18  
Gümüş.Ons 23,07 23,13 0,03  
Gümüş Gr. 9,82 9,84 0,08  
B. Petrol 79,23 79,23 -0,30  
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