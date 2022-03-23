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***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.03.2022 19:30
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YILDIRIM ALİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 24.07.1997 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet B Grubu Bağımsız Üye Değil Hayır
STUART JOHN ROWLEY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 28.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Ford Avrupa Başkanı (President) Evet C Grubu Bağımsız Üye Değil Hayır
MUSTAFA RAHMİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 11.02.1961 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı Evet B Grubu Bağımsız Üye Değil Hayır
WILLIAM RICHARD PERIAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 11.09.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi- Genel Müdür Başyardımcısı CFO, Ford Avrupa Evet C Grubu Bağımsız Üye Değil Hayır
HAYDAR YENİGÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.02.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi - Hayır B Grubu Bağımsız Üye Değil Hayır
DAVE JOHNSTON Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 11.09.2019 İcrada Görevli - - Evet C Grubu Bağımsız Üye Değil Hayır
FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.03.2018 İcrada Görevli Değil - - Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003054 Değerlendirildi Hayır
LEONARD MARTIN MEANY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2016 İcrada Görevli Değil - - Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003054 Değerlendirildi Hayır
LEVENT ÇAKIROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.03.2022 İcrada Görevli Değil - Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi-CEO Evet B Grubu Bağımsız Üye Değil Hayır
GÜVEN ÖZYURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.03.2022 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı (Operasyonlar) - Hayır B Grubu Bağımsız Üye Değil Hayır
LISA KATHERINE KING Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.09.2016 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Baş Yardımcısı Ford Global Satınalma ve Strateji Direktörü Evet C Grubu Bağımsız Üye Değil Hayır
JAMES KIERAN VINCENT CAHILL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.03.2022 İcrada Görevli Değil - Başkan Yardımcısı (Ford Blue Endüstriyel Operasyonlar Avrupa ve IMG) Hayır C Grubu Bağımsız Üye Değil Hayır

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HAYDAR YENİGÜN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı (Kocaeli Fabrika Müdürü) -
DAVE JOHNSTON Genel Müdür Başyardımcısı Üst Düzey Yönetici - -
İSMAİL OĞUZ TOPRAKOĞLU Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler-CFO) Üst Düzey Yönetici - -
ÖZGÜR YÜCETÜRK Genel Müdür Yardımcısı (Pazarlama Satış ve Satış Sonrası) Üst Düzey Yönetici Direktör (Satış) -
GÜVEN ÖZYURT Genel Müdür Yardımcısı (Operasyonlar) Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı (Satınalma) -
CEMİL CEM TEMEL Genel Müdür Yardımcısı (Yeni Projeler) Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı (Kocaeli Fabrikaları ve Yeni Projeler) -
SERHAN TURFAN Genel Müdür Yardımcısı (Ford Trucks) Üst Düzey Yönetici Direktör (Ford Trucks Türkiye) -
HASAN KAZİM BURAK GÖKÇELİK Genel Müdür Yardımcısı (Ürün Geliştirme) Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı (Mühendislik) -
MURAT SENİR Genel Müdür Yardımcısı (Satınalma) Üst Düzey Yönetici Direktör (Satınalma) -
SAİBE GÜL ERTUĞ Genel Müdür Yardımcısı - (Finans ve Muhasebe - CFO Vekili) Üst Düzey Yönetici Direktör (İnovasyon&Yeni Girişimler) -
OYA BAŞAK AKYOL Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları ve Dönüşüm) Üst Düzey Yönetici Direktör (Toplam Kalite) -
AHMET SERDAR KAYHAN Direktör (Hukuk ve Uyum) Üst Düzey Yönetici - -
HAYRİYE KARAKUZU KARADENİZ Direktör (Bilgi Teknolojileri) Üst Düzey Yönetici - -
FİKRİ ONUR SARIKAYA Direktör (Toplam Kalite) Üst Düzey Yönetici - -
FAHRETTİN CANALP GÜNDOĞDU Direktör (İnovasyon ve Yeni Girişimler) Üst Düzey Yönetici - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012519


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