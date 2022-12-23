***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.12.2022 18:22
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Saibe Gül Ertuğ Mali İşler Lideri - CFO (Finans) 01.03.2022 0262 315 69 05 gertug@ford.com.tr
Bahar Efeoğlu Ağar Yatırımcı İlişkileri Lideri 01.11.2021 0216 564 78 59 bagar@ford.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 / Kurumsal Yönetim Derecelendirme 211136 / 702008
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
GÜVEN ÖZYURT Ford Otosan Lideri Üst Düzey Yönetici Operasyonlar Lideri -
DAVE JOHNSTON Ford Otosan Lideri Üst Düzey Yönetici - -
SAİBE GÜL ERTUĞ Mali İşler Lideri-CFO (Finans) Üst Düzey Yönetici İnovasyon ve Yeni Girişimler Lideri -
ÖZGÜR YÜCETÜRK Ford Türkiye İş Alanı Lideri Üst Düzey Yönetici Satış Operasyonları Lideri -
CEMİL CEM TEMEL Operasyonlar ve Yatırımlar Lideri Üst Düzey Yönetici Yeni Projeler Lideri -
SERHAN TURFAN Ford Trucks İş Alanı Lideri Üst Düzey Yönetici Ford Trucks Türkiye Lideri -
HASAN KAZİM BURAK GÖKÇELİK Mühendislik ve Teknoloji Geliştirme Lideri Üst Düzey Yönetici Mühendislik ve Teknoloji Geliştirme Lideri -
MURAT SENİR Satınalma Lideri Üst Düzey Yönetici Satınalma Lideri -
OYA BAŞAK AKYOL İnsan Kaynakları ve Dönüşüm Lideri Üst Düzey Yönetici Toplam Kalite Lideri -
AHMET SERDAR KAYHAN Hukuk ve Uyum Lideri Üst Düzey Yönetici - -
HAYRİYE KARAKUZU KARADENİZ Dijital Ürünler ve Servisler Lideri Üst Düzey Yönetici - -
FİKRİ ONUR SARIKAYA Toplam Kalite Lideri Üst Düzey Yönetici - -
FAHRETTİN CANALP GÜNDOĞDU İnovasyon ve Yeni Girişimler Lideri Üst Düzey Yönetici - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089585
BIST