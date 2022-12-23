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***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.12.2022 18:22
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Saibe Gül Ertuğ Mali İşler Lideri - CFO (Finans) 01.03.2022 0262 315 69 05 gertug@ford.com.tr
Bahar Efeoğlu Ağar Yatırımcı İlişkileri Lideri 01.11.2021 0216 564 78 59 bagar@ford.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 / Kurumsal Yönetim Derecelendirme 211136 / 702008

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
GÜVEN ÖZYURT Ford Otosan Lideri Üst Düzey Yönetici Operasyonlar Lideri -
DAVE JOHNSTON Ford Otosan Lideri Üst Düzey Yönetici - -
SAİBE GÜL ERTUĞ Mali İşler Lideri-CFO (Finans) Üst Düzey Yönetici İnovasyon ve Yeni Girişimler Lideri -
ÖZGÜR YÜCETÜRK Ford Türkiye İş Alanı Lideri Üst Düzey Yönetici Satış Operasyonları Lideri -
CEMİL CEM TEMEL Operasyonlar ve Yatırımlar Lideri Üst Düzey Yönetici Yeni Projeler Lideri -
SERHAN TURFAN Ford Trucks İş Alanı Lideri Üst Düzey Yönetici Ford Trucks Türkiye Lideri -
HASAN KAZİM BURAK GÖKÇELİK Mühendislik ve Teknoloji Geliştirme Lideri Üst Düzey Yönetici Mühendislik ve Teknoloji Geliştirme Lideri -
MURAT SENİR Satınalma Lideri Üst Düzey Yönetici Satınalma Lideri -
OYA BAŞAK AKYOL İnsan Kaynakları ve Dönüşüm Lideri Üst Düzey Yönetici Toplam Kalite Lideri -
AHMET SERDAR KAYHAN Hukuk ve Uyum Lideri Üst Düzey Yönetici - -
HAYRİYE KARAKUZU KARADENİZ Dijital Ürünler ve Servisler Lideri Üst Düzey Yönetici - -
FİKRİ ONUR SARIKAYA Toplam Kalite Lideri Üst Düzey Yönetici - -
FAHRETTİN CANALP GÜNDOĞDU İnovasyon ve Yeni Girişimler Lideri Üst Düzey Yönetici - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089585


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TERA 12,10 173.587 % 10,00  
ULUSE 215,60 32.132.370 % 10,00  
CRDFA 4,62 83.681.626 % 10,00  
AHGAZ 79,85 20.567.923 % 9,99  
PLTUR 19,49 70.597.438 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6717 18,6894 % 0,15  
Euro 19,8227 19,8562 % 0,29  
Sterlin 22,4320 22,5445 % 0,17  
Frank 19,9328 20,0529 % -0,12  
Riyal 4,9513 4,9761 % 0,11  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.796 1.797 4,25  
Altın Gr. 1.079 1.079 4,29  
Cumhuriyet 7.265 7.374 -15,00  
Tam 7.290 7.357 39,00  
Yarım 3.530 3.599 21,00  
Çeyrek 1.771 1.799 11,00  
Gümüş.Ons 23,70 23,74 0,15  
Gümüş Gr. 14,24 14,26 0,12  
B. Petrol 84,28 84,28 3,30  
Seans Raporu 18:05
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