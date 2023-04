***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYILDIRIM ALİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 24.07.1997 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet B Grubu Bağımsız Üye DeğilJAMES KIERAN VINCENT CAHILL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 21.03.2022 İcrada Görevli Değil - Başkan Yardımcısı (Ford Blue Endüstriyel Operasyonlar Avrupa ve IMG) Hayır C Grubu Bağımsız Üye Değil Ücret Komitesi ÜyesiMUSTAFA RAHMİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 11.02.1961 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı Evet B Grubu Bağımsız Üye DeğilWILLIAM RICHARD PERIAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 11.09.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi- Genel Müdür Başyardımcısı CFO, Ford Avrupa Evet C Grubu Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi ÜyesiHAYDAR YENİGÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.02.2012 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş. Otomotiv Grubu Başkanı Hayır B Grubu Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi, Ücret Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiDAVE JOHNSTON Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 11.09.2019 İcrada Görevli - - Evet C Grubu Bağımsız Üye DeğilFATMA FÜSUN AKKAL BOZOK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.03.2018 İcrada Görevli Değil - - Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003054 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı, Ücret Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıLEVENT ÇAKIROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.03.2022 İcrada Görevli Değil - Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi-CEO Evet B Grubu Bağımsız Üye DeğilGÜVEN ÖZYURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.03.2022 İcrada Görevli Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı (Operasyonlar) - Hayır B Grubu Bağımsız Üye DeğilLISA KATHERINE KING Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.09.2016 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Baş Yardımcısı Ford Global Satınalma ve Strateji Direktörü Evet C Grubu Bağımsız Üye DeğilKATJA WINDT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.06.2022 İcrada Görevli Değil - - Hayır - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041060 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiJOHAN EGBERT SCHEP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.11.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür, Ford Pro Avrupa Evet C Grubu Bağımsız Üye Değil Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132249BIST