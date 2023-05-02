***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerGÜVEN ÖZYURT Ford Otosan Lideri Üst Düzey Yönetici Operasyonlar Lideri -JOSEPHINE MARY PAYNE Ford Otosan Lideri Üst Düzey Yönetici Craiova LideriDAVE JOHNSTON Ford Otosan Lideri-Batarya ve Ortaklıklar Üst Düzey Yönetici Ford Otosan Lideri -SAİBE GÜL ERTUĞ Mali İşler Lideri-CFO (Finans) Üst Düzey Yönetici İnovasyon ve Yeni Girişimler Lideri -ÖZGÜR YÜCETÜRK Ford Türkiye İş Alanı Lideri Üst Düzey Yönetici Satış Operasyonları Lideri -CEMİL CEM TEMEL Operasyonlar ve Yatırımlar Lideri Üst Düzey Yönetici Yeni Projeler Lideri -ERCAN EMRAH DUMAN Ford Trucks İş Alanı Lideri Üst Düzey Yönetici Ford Trucks Tribe Lead - Uluslararası Pazarlar -HASAN KAZİM BURAK GÖKÇELİK Mühendislik ve Teknoloji Geliştirme Lideri Üst Düzey Yönetici Mühendislik ve Teknoloji Geliştirme Lideri -MURAT SENİR Satınalma Lideri Üst Düzey Yönetici Satınalma Lideri -OYA BAŞAK AKYOL İnsan Kaynakları ve Dönüşüm Lideri Üst Düzey Yönetici Toplam Kalite Lideri -AHMET SERDAR KAYHAN Hukuk ve Uyum Lideri Üst Düzey Yönetici - -HAYRİYE KARAKUZU KARADENİZ Dijital Ürünler ve Servisler Lideri Üst Düzey Yönetici - -FİKRİ ONUR SARIKAYA Toplam Kalite Lideri Üst Düzey Yönetici - -FAHRETTİN CANALP GÜNDOĞDU İnovasyon ve Yeni Girişimler Lideri Üst Düzey Yönetici - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144936BIST