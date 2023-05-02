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***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.05.2023 18:16
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
GÜVEN ÖZYURT Ford Otosan Lideri Üst Düzey Yönetici Operasyonlar Lideri -
JOSEPHINE MARY PAYNE Ford Otosan Lideri Üst Düzey Yönetici Craiova Lideri
DAVE JOHNSTON Ford Otosan Lideri-Batarya ve Ortaklıklar Üst Düzey Yönetici Ford Otosan Lideri -
SAİBE GÜL ERTUĞ Mali İşler Lideri-CFO (Finans) Üst Düzey Yönetici İnovasyon ve Yeni Girişimler Lideri -
ÖZGÜR YÜCETÜRK Ford Türkiye İş Alanı Lideri Üst Düzey Yönetici Satış Operasyonları Lideri -
CEMİL CEM TEMEL Operasyonlar ve Yatırımlar Lideri Üst Düzey Yönetici Yeni Projeler Lideri -
ERCAN EMRAH DUMAN Ford Trucks İş Alanı Lideri Üst Düzey Yönetici Ford Trucks Tribe Lead - Uluslararası Pazarlar -
HASAN KAZİM BURAK GÖKÇELİK Mühendislik ve Teknoloji Geliştirme Lideri Üst Düzey Yönetici Mühendislik ve Teknoloji Geliştirme Lideri -
MURAT SENİR Satınalma Lideri Üst Düzey Yönetici Satınalma Lideri -
OYA BAŞAK AKYOL İnsan Kaynakları ve Dönüşüm Lideri Üst Düzey Yönetici Toplam Kalite Lideri -
AHMET SERDAR KAYHAN Hukuk ve Uyum Lideri Üst Düzey Yönetici - -
HAYRİYE KARAKUZU KARADENİZ Dijital Ürünler ve Servisler Lideri Üst Düzey Yönetici - -
FİKRİ ONUR SARIKAYA Toplam Kalite Lideri Üst Düzey Yönetici - -
FAHRETTİN CANALP GÜNDOĞDU İnovasyon ve Yeni Girişimler Lideri Üst Düzey Yönetici - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144936


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GRTRK 25,74 8.340.120 % 10,00  
ULAS 15,86 12.452.127 % 9,99  
ORCAY 7,60 106.346.269 % 9,99  
AVHOL 17,83 10.017.286 % 9,99  
FENER 56,75 32.526.717 % 9,98  
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Dolar 19,4596 19,4633 % 0,12  
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Sterlin 24,2090 24,3304 % -0,09  
Frank 21,7079 21,8386 % 0,33  
Riyal 5,1746 5,2005 % 0,06  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.016 2.016 33,44  
Altın Gr. 1.261 1.262 21,51  
Cumhuriyet 8.957 9.093 -145,00  
Tam 9.180 9.479 126,00  
Yarım 4.454 4.608 48,00  
Çeyrek 2.230 2.297 14,00  
Gümüş.Ons 25,32 25,35 0,34  
Gümüş Gr. 15,84 15,86 0,21  
B. Petrol 75,59 75,59 -3,72  
Seans Raporu 18:05
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