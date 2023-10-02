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***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.10.2023 09:41
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
GÜVEN ÖZYURT Ford Otosan Lideri Üst Düzey Yönetici Operasyonlar Lideri -
JOSEPHINE MARY PAYNE Ford Otosan Lideri Üst Düzey Yönetici Craiova Lideri
DAVE JOHNSTON Ford Otosan Lideri-Batarya ve Ortaklıklar Üst Düzey Yönetici Ford Otosan Lideri -
SAİBE GÜL ERTUĞ Mali İşler Lideri-CFO (Finans) Üst Düzey Yönetici İnovasyon ve Yeni Girişimler Lideri -
ÖZGÜR YÜCETÜRK Ford Türkiye İş Alanı Lideri Üst Düzey Yönetici Satış Operasyonları Lideri -
CEMİL CEM TEMEL Operasyonlar ve Yatırımlar Lideri Üst Düzey Yönetici Yeni Projeler Lideri -
ERCAN EMRAH DUMAN Ford Trucks İş Alanı Lideri Üst Düzey Yönetici Ford Trucks Tribe Lead - Uluslararası Pazarlar -
IAN ROBERT FOSTON Mühendislik ve Teknoloji Geliştirme Lideri Üst Düzey Yönetici Araç Programları Tribe Lideri -
MURAT SENİR Satınalma Lideri Üst Düzey Yönetici Satınalma Lideri -
OYA BAŞAK AKYOL İnsan Kaynakları ve Dönüşüm Lideri Üst Düzey Yönetici Toplam Kalite Lideri -
AHMET SERDAR KAYHAN Hukuk ve Uyum Lideri Üst Düzey Yönetici - -
HAYRİYE KARAKUZU KARADENİZ Dijital Ürünler ve Servisler Lideri Üst Düzey Yönetici - -
PINAR TOPÇU Kalite Platform Alan Lideri Üst Düzey Yönetici - -
FAHRETTİN CANALP GÜNDOĞDU İnovasyon ve Yeni Girişimler Lideri Üst Düzey Yönetici - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198445


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BIST En Aktif Hisseler13:23
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 5.826,70 54.747.673 % 10,00  
ZOREN 6,27 2.838.141.063 % 10,00  
CMBTN 893,20 16.447.385 % 10,00  
NATEN 358,60 242.071.529 % 10,00  
BRYAT 2.413,20 154.344.685 % 10,00  
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13:23 Alış Satış %  
Dolar 27,4585 27,4640 % 0,30  
Euro 28,9679 28,9881 % -0,07  
Sterlin 33,3126 33,4797 % 0,04  
Frank 29,9646 30,1451 % 0,57  
Riyal 7,3017 7,3383 % 0,31  
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13:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.834 1.834 -14,52  
Altın Gr. 1.620 1.621 -7,08  
Cumhuriyet 11.065 11.232 -58,00  
Tam 10.830 10.933 -155,00  
Yarım 5.432 5.489 -78,00  
Çeyrek 2.708 2.745 -38,00  
Gümüş.Ons 21,64 21,66 -0,53  
Gümüş Gr. 19,11 19,14 -0,41  
B. Petrol 93,08 93,08 0,88  
Seans Raporu 13:23
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